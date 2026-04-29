Gandia Pensa celebra su primer aniversario con un invitado de excepción: Luis García Montero conversará el 7 de mayo

El ciclo Gandia Pensa cumple su primer aniversario. Y lo hace con una nueva charla, que, en esta ocasión, contará con un invitado excepcional. El poeta, catedrático y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, será el protagonista de la octava edición, que se celebrará el 7 de mayo, a las 19:30 h, en el Palau Ducal.

Luis García Montero conversará con la comisaria del ciclo, Àngels Gregori. Los protagonistas abordarán, bajo el título "La responsabilidad con la palabra", cuestiones de actualidad como la necesidad de restaurar la democracia, el desmantelamiento del estado del bienestar y la responsabilidad ética en la vida pública.

El director del Instituto Cervantes es una de las voces más destacadas de la poesía y el pensamiento contemporáneo en el ámbito hispánico. Su obra literaria y ensayística lo ha consolidado como un referente cultural y humanista, con una fuerte implicación en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia social.

Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, ha desarrollado una amplia trayectoria académica y literaria. Es autor de títulos fundamentales como Habitaciones separadas, Completamente viernes, Vista cansada o Un año y tres meses. En narrativa destacan Mañana no será lo que Dios quiera y su reciente novela La mejor edad.

En 2018 fue nombrado director del Instituto Cervantes, cargo desde el que impulsa la proyección internacional de la lengua española como espacio de diálogo cultural. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Loewe, el Premio Nacional de Poesía o el Premio Internacional Carlos Fuentes, además de ser Hijo Predilecto de Andalucía y Doctor Honoris Causa por diversas universidades.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, y la concejala de Cultura, Balbina Sendra, se reunieron hace nos meses en Madrid con el propio poeta para tratar la posible colaboración de esta entidad. El propio García Montero mostró el compromiso de que el Instituto Cervantes se implique en esta actividad.

A lo largo de estas ocho ediciones, Gandia Pensa se ha consolidado como un foro de referencia para el pensamiento crítico y el debate público. El ciclo comenzó el 8 de mayo de 2025 con el escritor y filósofo Theodor Kallifatides y celebrará su primer aniversario con esta octava edición.

Otras ediciones

En ediciones anteriores, el público ha podido contar con la presencia de figuras destacadas del ámbito cultural, científico y político como Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Sara García o Sami Naïr, entre otros.

El ciclo se ha establecido como un espacio de reflexión sobre democracia, cultura, ciencia y sociedad, abierto a la ciudadanía y orientado a fomentar el pensamiento crítico contemporáneo.

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Esta no es la única ocasión en la que el público de la comarca podrá disfrutar de la presencia del escritor y poeta en la comarca, ya que también estará presente el 8 de mayo en la Poefesta, que se celebra en Oliva.