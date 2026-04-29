De Gandia a Sidney: Gandialab Team se convierte en el primer equipo español de robótica que competirá a nivel internacional

Robótica Gandia es una academia de extraescolares formada desde hace 6 años por Víctor Rodrigo y su familia. El proyecto empezó como una iniciativa y, desde entonces, se ha convertido en una escuela. Dentro de ella se encuentra Gandialab Team, el equipo principal de competición. Este se compone de 8 niños y niñas – entre 10 y 16 años–. Hace poco tiempo participaron en la FIRST LEGO League y tras su clasificación han conseguido un pase internacional para competir en Sidney. “Somos el único equipo que representará a España y es increíble ser los únicos que compitamos contra 60 equipos de todo el mundo”, se congratula Víctor Rodrigo.

El Open Mundial de Robótica es el próximo torneo en el que participarán. Durante la competición, que durará cuatro días, los participantes tendrán hasta tres intentos para realizar un robot. Así, el grupo que consiga más puntos se convertirá en el ganador de esa prueba. Durante el segundo día, se realizará las presentaciones de los proyectos en los tribunales y a lo largo de las dos siguientes jornadas habrá una inauguración y entrega de premios. El torneo se celebrará del 9 al 12 de julio.

Sin embargo, este viaje de más de 17.000 kilómetros requiere de un buen nivel de organización. Según explica Rodrigo, el principal problema es el tema económico ya que, al tratarse de un equipo de niños, la mayoría de los padres quieren acompañar a sus pequeños.

Tras buscar patrocinios y contactar con el Ayuntamiento de Gandia, han creado una iniciativa para poder sacar adelante su ilusión. Se trata de la campaña “Tú eres la pieza que nos falta” a través de una conocida plataforma. Aunque esta campaña arrancó hace poco, mucha gente ya ha mostrado interés y ha aportado una pequeña ayuda.

First LEGO League

La academia se compone de niños interesados en la tecnología. Dentro del Gandialab Team hay diversos perfiles, entre ellos la robótica o la programación. Ya han participado en la FIRST LEGO League.

Este certamen se dividió en cuatro áreas donde se trabajan diversas ramas robóticas. La primera prueba consiste en la programación de un robot donde los niños trabajan sin usar ningún manual o instrucción durante meses. Una vez allí, van a una mesa donde el robot ha de realizar todos los puntos establecidos en un periodo de dos minutos y medio.

La siguiente evaluación consta de un proyecto de innovación– diferente cada año– y en esta edición se centraba en la arqueología. Los pequeños crearon una red social “Unercia.com” para solucionar los problemas de escasez comunicativa por parte de los profesionales.

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Para Víctor, esta clasificación ha sido un logro derivado de un arduo trabajo, esfuerzo y dedicación desde hace cinco años. Los niños aprenden a base de diversión y en el caso del equipo de competición, esto les sirve como motivación: “No tiene que ser un estrés o obligación. Los propios alumnos son los que se marcan su propio objetivo”. Subraya que todo aquello que se hace con gusto, afición y diversión al final llena: “Aquí tenemos un grupo de amigos que vienen a divertirse”.