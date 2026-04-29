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La Generalitat tumba el proyecto de planta fotovoltaica de Ador

La Conselleria de Industria desestima la inversión presentada por la empresa Sun Hive en Marxuquera por estar prevista en una zona en riesgo de inundación

Una planta solar en Jijona.

Una planta solar en Jijona. / José Navarro

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, a través del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, ha desestimado provisionalmente el proyecto de planta fotovoltaica "Ador Hive", prevista en suelo no urbanizable de este término municipal, en Marxuquera, y que había presentado la empresa Sun Hive 76 a finales de 2022.

La resolución determina la denegación de la autorización administrativa previa y la de construcción de la instalación, de 1 MW de potencia, con el argumento de haberse planeado en un suelo afectado por riesgo de inundación y no ser compatible con el Patricova.

La Generalitat requirió a la empresa promotora un estudio de inundabilidad con medidas correctoras en la zona suroeste del ámbito de actuación, pero esta no lo presentó, por lo que la solicitud acabó siendo rechazada y archivada con fecha 24 de abril. Ahora bien, contra esta decisión cabe un recurso de alzada por parte de la empresa ante la Dirección General de Energía y Minas.

Por lo que respecta al proyecto de la otra planta solar ubicada también en Marxuquera, la de Palma de Gandia, su alcaldesa, Paula Femenía, apunta que todavía no han recibido ninguna comunicación oficial ni tienen constancia de si correrá la misma suerte que la de Ador, aunque la zona está igualmente afectada por el Patricova.

La alcaldesa de Ador, Manela Faus, de Gent d'Ador, expresó su satisfacción tras conocer la resolución autonómica. "Es una gran noticia para nuestro pueblo, desde el primer momento defendimos nuestro territorio con responsabilidad y coherencia".

Faus matiza que está "a favor de las energías renovables, pero no a cualquier precio ni en cualquier ubicación, es necesaria planificación y criterios claros para proteger el paisaje, la agricultura y la seguridad de nuestro entorno".

Desde Compromís remarcan que han sido "la única fuerza política que nos hemos posicionado en contra de los tres proyectos de plantas fotovoltaicas planteados en la Safor (Palma de Gandia, Ador y Tavernes de la Valldigna) apostando por un modelo energético sostenible pero ordenado y respetuoso con el territorio".

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En la coalición consideran que esta resolución avala su postura "y refuerza la necesidad de seguir trabajando por un modelo energético equilibrado y sostenible". Por último, agradecen "el apoyo de los vecinos y de los colectivos que han defendido el territorio durante todo el proceso".

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