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La Generalitat Valenciana homenajea a Adriana Ferrandis, jugadora de rugby de Tavernes de la Valldigna

La vallera obtuvo el tercer puesto con la selección valenciana en el Campeonato de España de Rugby de Selecciones Autonómicas (CESA)

Adriana Ferrandis, durante la recepción.

Adriana Ferrandis, durante la recepción. / Levante-EMV

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

La jugadora de rugby de Tavernes de la Valldigna Adriana Ferrandis ha sido recibida por la Generalitat Valenciana tras conquistar el tercer puesto en el Campeonato de España de Rugby de Selecciones Autonómicas (CESA), logrado con la selección valenciana.

El vicepresidente José Diez y miembros de la Federación Valenciana de Rugby participaron en esta recepción oficial. Durante el acto, se realizó la entrega de medallas y copas a los equipos autonómicos de la Comunitat Valenciana M-18 masculino y M-17 femenino, campeones de España despues de las diferentes liguillas disputadas con diferentes selecciones de todo el pais.

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Recepción por parte de la Generalitat Valenciana.

Recepción por parte de la Generalitat Valenciana. / Levante-EMV

Destacó la presencia de la jugadora vallera del Tavernes R.C. Adriana Ferrandis, componente de la selección.

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