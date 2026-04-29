El concejal de Hacienda de Gandia responde al PP: "No están para dar lecciones sobre reparos de legalidad"

El concejal de Hacienda de Gandia, Salvador Gregori, ha respondido a las críticas del concejal del PP Guillermo Barber a raíz del informe de la Intervención General correspondiente al año 2025, en el que se reflejaban varios reparos de legalidad.

En primer lugar, Gregori ha señalado que Guillermo Barber "no es la persona más adecuada para criticar ni dar lecciones", tras haber formado parte de un gobierno local, el del PP entre 2011 y 2015, "que aprobó varios presupuestos ilegales, aumentó la deuda, o pidió préstamos, transformando deuda comercial en bancaria, que todavía estamos pagando".

"En el caso concreto de Barber, en los seis primeros meses de 2015 en los que estuvo de concejal de Hacienda el interventor le hizo 187 reparos, por informes de omisión de fiscalización, por valor de 44 millones de euros", ha apuntado Gregori.

Entrando en la cuestión de fondo, en cuanto a los contratos menores, Gregori matiza que es "una práctica perfectamente regulada en la ley" y que se utiliza en todos los ayuntamientos, como por ejemplo en València, cuando hay gastos recurrentes o imprevistos que no pueden esperar a la burocracia, porque la dinámica de la administración está muy encorsetada".

Sobre los contratos sin un procedimiento legal de fiscalización, Gregori garantiza que todos los servicios se han prestado "a un precio de mercado y tras comprobar que efectivamente se han realizado, como pasa en tantos otros ayuntamientos".

El concejal vaticina, no obstante, que estas prácticas tenderán a reducirse con el nuevo Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), que no requerirá trámite administrativo sino que será un llamamiento a las empresas que quieran participar, pensado sobre todo para actos festivos, sociales o deportivos que requieran, por ejemplo, el montaje de escenarios, mesas o sillas, o dispositivos de sonido.

En cuanto a las subvenciones, Gregori señaló que sí hay muchas por concurrencia competitiva, como los cheques al consumo, el cheque cultural-escolar, o en materia de deportes. "Lo que no haremos nosotros, como sí pasaba con el PP - aseguró Gregori- es hacernos una foto en la escalera del "hall" del ayuntamiento con representantes de todas las asociaciones tras abonarles las subvenciones, como indirecta para recordarles quién paga y a quién tenían que votar".