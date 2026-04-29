Opinió
L'Alqueria del Trinquet d'Almoines en màxim perill!
Les persones sotasignants instem l’Ajuntament d’Almoines i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de la Generalitat Valenciana a dur a terme, amb caràcter d’urgència, una intervenció de consolidació que permeta evitar la pèrdua irreversible de l’edifici.
Carles Miret Estruch*
L’Alqueria del Trinquet d’Almoines és una alqueria fortificada catalogada com a Bé d’Interés Cultural (BIC IGPCV 46.034-9999-000001), d’acord amb la legislació patrimonial valenciana i estatal. Aquesta figura jurídica representa el màxim nivell de protecció i obliga tant les administracions públiques com la propietat a garantir-ne la conservació, la custòdia i la transmissió a les generacions futures.
Malgrat aquesta protecció, l’edifici es troba actualment en un estat de deteriorament molt greu, fins al punt de córrer un risc imminent d’esfondrament. A hores d’ara, només es mantenen en peu tres murs de la torre, un element que ha constituït durant segles una fita emblemàtica en el paisatge de l’Horta de Gandia. La seua degradació no sols suposa la possible pèrdua d’un bé fonamental del patrimoni històric i arquitectònic de la Safor i del País Valencià, sinó que també comporta un risc evident per a la seguretat de les persones.
L’Alqueria del Trinquet és de titularitat privada. D’acord amb la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol (art. 36.1), els propietaris d’aquest tipus de béns tenen l’obligació de conservar-los, mantenir-los i custodiar-los adequadament. Així mateix, la normativa estableix que les administracions públiques han de vetlar pel compliment d’aquestes obligacions, requerir-ne l’execució i, en cas d’incompliment, intervenir de manera subsidiària, amb la corresponent repercussió dels costos a la propietat.
Per tot això, les persones sotasignants instem l’Ajuntament d’Almoines i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de la Generalitat Valenciana a dur a terme, amb caràcter d’urgència, una intervenció de consolidació que permeta evitar la pèrdua irreversible de l’edifici. Aquesta actuació ha de ser el pas previ imprescindible per a la seua posterior recuperació i posada en valor com a element essencial de la nostra història i del nostre paisatge agrícola.
Entre els tarongers d’Almoines, l’últim sospir de l’Alqueria del Trinquet corre el perill d’esvair-se definitivament en el silenci. Aquest manifest vol ser molt més que una denúncia: és un crit d’auxili i, alhora, una crida a la responsabilitat col·lectiva per a protegir un BIC que agonitza davant el pas del temps i la inacció de les administracions públiques. No podem permetre que la desídia esborre segles d’història. Reivindiquem la memòria inscrita en la pedra, la dignitat del nostre paisatge agrícola i la força d’un llegat rural que ens defineix com a país. Salvar la torre i l’alqueria no és només preservar un edifici: és defensar les nostres arrels, la nostra identitat i el dret de les generacions futures a reconéixer-se en el seu propi territori.
O ARA O MAI, SALVEM L’ALQUERIA DEL TRINQUET!
*També signen este manifest:
Helena Paricio de Castro, professora de Sociologia i Antropologia Social de la UV.
Frederic Aparisi Romero, professor de la UV.
Joan Negre Pérez, científic titular. Escuela de Estudios Árabes-CSIC.
Isabel Morant Deusa, feminista, historiadora, escriptora i catedràtica de la UV.
Ferran Garcia-Oliver, historiador i escriptor.
Gemma Pasqual i Escrivà, escriptora i presidenta de la Societat Coral el Micalet.
Virginia Garófano Gómez, professora i investigadora de la UPV.
J. Emili Aura Tortosa, professor de la UV.
Trinitat Garcia Verdú, artesana.
Carles Miret Estruch, arqueòleg i historiador.
Blanca Llorca Tauste, psicòloga i coodinadora del CDR la Safor.
Abel Soler Molina, historiador.
Rebeca Pascual Prats, promotora cultural.
Rafael Delgado Artés, professor de la UPV.
Josepa Costa Múrcia, tècnica de Promoció Lingüística i Cultural de la UPV i presidenta de la Fundació Casal Jaume I Safor-Valldigna (ACPV).
Bernat Martí Pellicer, arxiver municipal.
Isabel Canet Ferrer, professora i escriptora.
Borja Fuster, bibliotecari arxiver de Potries.
Jesús Alonso López, historiador.
Carme Garcia Font, mestra jubilada.
Andreu Ginés Sánchez, historiador.
V. Carles Navarro Oltra, jubilat. Professor d’àrab.
Esperança Costa Gimeno, periodista.
Carlos Fuster Montagud, cap del Departament d’Història de l’IES Tirant lo Blanc de Gandia.
Vicent Cremades Arlandis, jubilat. Advocat i sociòleg.
Batiste Malonda Grau, mestre jubilat.
