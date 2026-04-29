Oliva defiende el comercio local ante la posible apertura total de las grandes superficies en domingos y festivos
Los grandes establecimientos han solicitado a la Generalitat Valenciana que todo el término municipal sea declarado como Zona de Gran Afluencia Turística, un hecho que les permitiría ampliar el horario
La Asociación de Comerciantes de Oliva y el ayuntamiento de la ciudad han unido fuerzas para defender y preservar el pequeño y mediano comercio local, considerado un pilar fundamental de la economía y la vida social del municipio. Esta iniciativa surge después de que las grandes superficies solicitaran a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio la declaración de todo el término municipal como Zona de Gran Afluencia Turística, una medida que les permitiría abrir domingos y festivos durante todo el año, también en el casco urbano.
Ante esta petición, el consistorio ha remitido un informe, en el que recoge la realidad ocupacional de la localidad con el objetivo de apoyar al comercio local. El ayuntamiento recuerda que, según datos del INE, las segundas residencias y el turismo de Oliva se concentran en la zona de playas.
Cabe recordar que en la actualidad solo la zona marítima y de playa cuenta con la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, puesto que es en este espacio donde se concentra la práctica totalidad de segundas residencias, alojamientos turísticos y visitantes estacionales. Esta designación facilita la apertura en domingos y festivos en las áreas donde existe esta necesidad.
Tanto ACCO como el propio consistorio recalcan la necesidad de mantener el equilibrio y evitar la extensión generalizada de la liberalización horaria a todo el casco urbano. Recuerdan que "los datos oficiales reflejan que más del 90 % de la actividad turística se concentra en la zona de playa, mientras que el núcleo urbano responde a una dinámica residencial y de consumo habitual".
Conciliación laboral y familiar
ACCO, por su parte, subraya la importancia de proteger la actividad del comercio local y, a su vez, garantizar una conciliación familiar y laboral. Añaden: "A diferencia de las grandes superficies, estos negocios dependen directamente del esfuerzo personal de autónomos y familias que sostienen el tejido comercial local, por lo que una ampliación indiscriminada de horarios supondría una presión difícilmente asumible".
Asimismo, ponen en valor el papel del comercio local como motor económico y social, al tiempo que destacan su cercanía, el trato personalizado y la apuesta por productos de calidad. "Frente a modelos más impersonales, el comercio de proximidad contribuye a mantener la identidad de los municipios, genera empleo estable y refuerza la cohesión social", recalcan.
La asociación también brinda su apoyo a los comercios ubicados en la zona de playa, puesto que recuerdan que su mayor periodo de mayor actividad se concentra en los meses de verano. Insisten en que "para estos negocios, la campaña estival resulta clave para su viabilidad económica anual, por lo que se defiende la necesidad de preservar las condiciones que les permitan desarrollar su actividad en este periodo".
ACCO y el propio ayuntamiento recalcan que la prioridad es "seguir avanzando hacia un modelo comercial equilibrado, donde convivan diferentes formatos sin perjudicar el tejido local para garantizar tanto el servicio a residentes y visitantes como la supervivencia del pequeño comercio, pieza esencial de la economía y la vida social de Oliva".
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