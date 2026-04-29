Rechazo vecinal al hotel de cuatro estrellas con 20 suites en el municipio menos poblado de la Safor

La plataforma Castellonet Tranquil, integrada por un grupo de vecinos de Castellonet de la Conquesta, ha iniciado una recogida de firmas y varias mesas informativas para expresar su rechazo al hotel de cuatro estrellas que proyecta una empresa belga a 2,1 kilómetros del casco urbano.

Como adelantó Levante-EMV, el Consell ha sometido a información pública la Declaración de Interés Comunitario de este complejo turístico, que prevé veinte suites, un espacio para autocaravanas, zonas de restauración, piscina, áreas recreativas y zonas ajardinados sobre una superficie total de 36.253 metros cuadrados. De ellos, unos 17.296 metros cuadrados se destinarán a las instalaciones vinculadas al hotel.

La plataforma denuncia que este proyecto “no solo cambiará para siempre nuestro paisaje natural, sino también la dinámica del pueblo”. A su juicio, el complejo turístico supondrá “más tráfico por nuestras calles, una mayor presión sobre la red de agua, más ruido, contaminación y riesgos”.

También lamentan que el consistorio no les haya informado previamente de la propuesta. “Fue una sorpresa porque no sabíamos nada sobre este hotel”, señala Ana Ocaña, una de las portavoces de la plataforma, que por el momento reúne a unos 25 vecinos asociados de los cerca de 160 residentes en la localidad. No obstante, la entidad prevé reunirse en los próximos días con el alcalde, Juan Espinosa, para trasladarle su postura.

Ocaña añade que la preocupación no se limita a los residentes del municipio, sino que también la han trasladado vecinos de otras localidades cercanas. La asociación prepara una batería de alegaciones y ha organizado mesas informativas durante este fin de semana para informar a la ciudadanía.

“El pueblo no puede sostener esto porque no hay red de agua potable. Nadie ha justificado si la red municipal tiene capacidad para absorber esta demanda sin afectar al suministro de los vecinos”, sostiene la plataforma, que remarca además que “el complejo casi es más grande que el pueblo”. Castellonet Tranquil también cuestiona la capacidad de la depuradora prevista, ya que, según indican, “no se especifica dónde irá el vertido”.

Por otra parte, también critican que el proyecto se conecte a la red eléctrica municipal. “Con la tecnología actual, un complejo de estas características podría ser autosuficiente mediante paneles solares y sistemas de acumulación”, añaden.

Mayor tráfico

La presencia de caravanas y el incremento de vehículos es otra de las principales preocupaciones del colectivo, que advierte de que “los caminos no están preparados para esto”. La representante explica que “los accesos al complejo son caminos rurales de entre tres y cinco metros de ancho que hoy se utilizan para pasear, hacer senderismo y actividades agrícolas”.

Además, alertan de que “el área de autocaravanas atraerá vehículos de gran tonelaje, intensificando el impacto sobre los caminos, el agua y la tranquilidad del entorno”.

Castellonet Tranquil se muestra favorable a impulsar el turismo en la localidad, aunque considera que existen alternativas más sostenibles. “Hay solares en venta o viviendas que se podrían rehabilitar para promover el turismo de otra manera”, concluyen.

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El primer edil, por su parte, se mostraba prudente hace unos días con este proyecto, ya que todavía quedan trámites por completar. Señalaba a este diario que "es una gran noticia. No llegamos a imaginar lo que supone para este municipio contar con un hotel así”.