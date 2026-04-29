Así será la Cavalcada del Ninot de las Fallas de Gandia: cambia de fecha y recorrido con importantes novedades

Gandia celebrará este año la Cavalcada del Ninot en dos ocasiones. Este acto festivo que ya se llevó a cabo el domingo 15 de febrero, volverá a repetirse el 4 de julio. Sin embargo, este evento por partida doble solo se realizará este año de manera excepcional, ya que desaparece la celebración de febrero.

Las Fallas de Gandia aprobaron ayer en una asamblea extraordinaria trasladar la Cavalcada del Ninot al 4 de julio con 18 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. La medida, que fue presentada por el concejal de Fallas, Adrià Vila, busca acercar esta fiesta a los turistas nacionales e internacionales que disfrutan de la ciudad durante el verano. Así, las 23 comisiones llenarán de color y sátira el paseo Marítim Neptú de la playa de Gandia el próximo 4 de julio, a partir de las 20 h.

La Federació de Falles también ha anunciado algunas novedades respecto a anteriores ediciones. Las fallas participantes no podrán utilizar elementos con ruedas durante el desfile, excepto en casos justificados como equipos de megafonía o el transporte de niños.

Además, se incorporará una nueva figura que cerrará la comparsa de cada comisión antes del desfile de las Reinas de la falla. Se trata de una persona ataviada con un vestuario distintivo que protagonizará una actuación.

El consistorio, por su parte, ha asegurado que pondrá autobuses a disposición de los falleros para facilitar el desplazamiento desde la ciudad hasta la playa.

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Dotación económica

Las comisiones participantes, por su parte, recibirán 500 euros por participar en el desfile. Además, se entregarán hasta un total de diez banderines con su correspondiente dotación económica para premiar el trabajo de las fallas.