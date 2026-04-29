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Taller de grafías asiáticas y una charla para desmontar el mito del "callo solar", entre las actividades para jóvenes programadas por Gandia este mes

Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales del Espai Jove o acudiendo al mismo centro, en la plaza del Tirant

Presentación en rueda de prensa.

Presentación en rueda de prensa. / Natxo Francés

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La concejala de Juventud de Gandia, Inma Rodríguez, acompañada por la técnica del departamento Susana Martínez presentaron este miércoles en rueda de prensa nueva programación de actividades del ciclo "Activa Jove–Activaemocions Primavera 2", que se desarrollará del 2 al 29 de mayo en el Espai Jove y en otros espacios de la ciudad.

Bajo el lema "Jóvenes que transforman Gandia", esta iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años y tiene como objetivo fomentar el bienestar emocional, la participación activa, los hábitos saludables y el desarrollo personal y social. La programación ha sido diseñada teniendo en cuenta las inquietudes y necesidades de la juventud, que también ha participado activamente en su definición.

Durante la presentación la concejala de Juventud destacó el carácter "cultural, educativo, deportivo y vivencial" de las actividades, pensadas para generar espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia, así como promover un ocio saludable y enriquecedor.

El calendario de mayo incluye cuatro propuestas destacadas:

  • 2 de mayo: Taller “Grafías asiáticas: arte y neurociencia”, a las 17 horas en el Espai Jove. Una actividad innovadora que explora cómo la caligrafía oriental puede influir en el bienestar mental y emocional. Con la colaboración de Brain and Brush.
  • 10 de mayo: Excursión cultural a la naturaleza en los municipios de Terrateig y Aielo de Rugat. La salida será a las 7:30 horas desde la estación de autobuses. Esta actividad ofrece una oportunidad para disfrutar del entorno natural, practicar senderismo y fomentar la convivencia.
  • 16 de mayo: “Balloon Bumpers”, de 18 h a 20 horas en el campo de rugby, organizada junto al Consell dels Joves de Gandia. Se trata de una propuesta lúdica y deportiva en la que los participantes juegan dentro de burbujas hinchables, combinando diversión y actividad física.
  • 29 de mayo: Charla “Tipos de cuidado para tu piel”, a las 11:30 horas en la Sala B del Teatre Serrano, impartida por el dermatólogo Andrés Casanova Esquembre. La sesión abordará la importancia del cuidado de la piel, desmontará mitos como el “callo solar” y ofrecerá pautas saludables basadas en criterios profesionales.

Rodríguez subrayó la relevancia de esta última actividad ante la proliferación de la desinformación en redes sociales: "Queremos que los jóvenes reciban información veraz y contrastada que les ayude a cuidar su salud y evitar prácticas perjudiciales".

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Las personas interesadas pueden inscribirse a través de formularios disponibles en las redes sociales del Espai Jove, como Instagram, escaneando los códigos QR presentes en la cartelería distribuida por la ciudad o acudiendo directamente a las instalaciones del Espai Jove, ubicadas en la plaza del Tirant.

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