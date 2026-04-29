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Tavernes de la Valldigna se prepara para la tradicional subida a Les Creus

La jornada arrancará a las 8:30 h desde la iglesia Sant Pere

Algunos de los participantes, en una de las anteriores ediciones.

Algunos de los participantes, en una de las anteriores ediciones. / Levante-EMV

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Cuenta atrás para una de las actividades más destacadas del 1 de mayo en Tavernes de la Valldigna. La localidad se prepara para la clásica subida a Les Creus, que organiza año tras año el Centre Excursionista de la localidad. Desde primera hora de la mañana, centenares de vecinos y visitantes realizan esta emblemática ruta, en la que recorren los tres picos de la montaña, donde se sitúan las tres conocidas cruces.

La actividad arrancó durante la década de 1950, cuando don Ricardo Maria Carles subió hasta la cima y realizó una misa. Al ser nombrado obispo de Tortosa se encargó el grupo de montaña DYA hasta que en el 1972 se fundó el Centre Excursionista por miembros de DYA y el Movimiento Junior del Patronat. Esta ruta se ha realizado todos los años, excepto los dos años de la Covid-19.

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La salida será a las 8:30 h de la mañana con el lanzamiento del petardo que marca el comienzo desde la plaza de la iglesia de Sant Pere. Los asistentes podrán comer en la Sangonera y se bajará por la senda de los "Amoladors" hasta la sede del CETV. La jornada culminará con chocolate para todos los participantes. Se trata de un día de contacto con la naturaleza donde se pueden apreciar los espectaculares paisajes de la Valldigna.

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