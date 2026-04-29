Centenares de usuarios del tren Gandia-València sufren dos días de caos y averías

Centenares de usuarios que a diario viajan en el tren de cercanías Gandia-València o viceversa han sufrido ya esta semana -lunes y martes- dos retrasos importantes y hasta tres cambios de convoy tras pasar diez minutos encerrados en uno, sin luz ni aire acondicionado.

El primer retraso se produjo el lunes cuando el tren que llegaba de València Nord entró a las 07.30 horas en la estación de Gandia. Directamente fue a la ‘’topera’’ y lo dejaron allí comunicando el vigilante de seguridad que llegaría de inmediato otro tren. Y lógicamente no tuvo su salida a las 07.47 horas del lunes, lo que provocó el enfado de muchos usuarios que tenían que acudir a trabajar a localidades del área metropolitana de València; a estudiar; al médico o simplemente a trabajar en la capital del Turia.

Tras llegar un nuevo tren, sobre las ocho de la mañana del lunes, se advirtió a los pasajeros que no subieran al convoy hasta que fuera vaciado y revisado. Tras ello, salía el cercanías de Gandia a las 08.10 horas, sin que Renfe hubiese comunicado nada en sus redes sociales en tiempo real, por lo que el desconocimiento fue mayúsculo y el enfado monumental.

Veinticuatro horas más tarde, es decir, ayer martes de nuevo otro tren se averió. En este caso en la estación de València Nord con destino a Gandia. Era el de las 20.37 horas y la avería se produjo cuanto los vagones iban repletos de gente a pocos minutos de efectuar su salida. Los pasajeros vivieron momentos angustiosos dado que se fue la luz y no funcionaba el aire acondicionado, por lo que algunos pese a que marcaba salida inmediata optaron por abrir las puertas del tren

A los diez minutos, se comunicó que por avería la gente debía abandonar los vagones y dirigirse a otro tren que estaba en el andén contrario. Centenares de personas corriendo por el andén incluido personas mayores, mujeres con carros de bebé, estudiantes, trabajadores y trabajadoras que regresaban a sus casas. Una vez en el segundo convoy, se volvía a comunicar que ese tren no iba a partir con destino Gandia sino que había que regresar de nuevo a otro andén para subir al tercer tren que, ahora sí, en teoría los llevaría a Gandia.

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El tren averiado que debía partir a las 20.37 horas y que fue sustituido salió a las 21.12 horas de València llegando a la capital de la Safor a las 22.35 horas. Renfe anunciaba por sus canales de comunicación pasadas las nueve de la noche que el tren se había averiado y que circulaba con 32 minutos de retraso. Obviamente ya no servía para nada esa información, se quejaron algunos usuarios, y tampoco que se hubiera omitido el trasvase a tres trenes antes de coger el definitivo que los llevaría a sus casas.