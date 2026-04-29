Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga EducaciónBigSound TorrentCementerio de ValènciaCaso KoldoTerremotos CosteraNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

La Unidad de Oncología Radioterápica del hospital de Gandia supera los mil pacientes atendidos

La incorporación de técnicas avanzadas y la coordinación multidisciplinar permiten mejorar los resultados clínicos, ofrecer una atención integral centrada en el paciente y optimizar tiempos de espera

El servicio permite que los pacientes reciban tratamiento sin salir de su área de salud

El equipo de Oncología Radioterápica del hospital.

El equipo de Oncología Radioterápica del hospital. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia cumple su segundo aniversario consolidada como un servicio de referencia en el Departamento de Salud en atención al paciente oncológico, tras haber atendido a más de mil pacientes desde su puesta en marcha, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad.

La unidad ha experimentado un crecimiento notable tanto en actividad como en complejidad terapéutica, lo que ha permitido que un número creciente de pacientes oncológicos reciba tratamientos especializados sin necesidad de desplazarse fuera del departamento.

Este avance ha supuesto una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes y en la accesibilidad a terapias de última generación. La actividad registrada por la unidad evidencia la capacidad del servicio para abarcar un volumen asistencial superior al previsto inicialmente y con altos estándares de calidad y eficiencia.

La unidad cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales, integrado por dos oncólogos radioterápicos, dos radiofísicos, cuatro técnicos superiores en radioterapia, una enfermera, una supervisora de enfermería y apoyo administrativo.

Noticias relacionadas y más

La incorporación de técnicas avanzadas de radioterapia ha permitido aplicar tratamientos más precisos, seguros y personalizados. Gracias a estas tecnologías y a la coordinación multidisciplinar con otros servicios y unidades del Departamento, se ha logrado mejorar resultados clínicos y ofrecer una atención integral centrada en el paciente, así como optimizar tiempos de espera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
  2. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  3. Hito histórico en Tavernes de la Valldigna: Las patinadoras Vega Escrihuela Gil y Gala Peris Grau competirán en la Copa del Mundo
  4. La falla Vilanova de Gandia replica a las críticas de un vecino y estudia posibles acciones legales
  5. El IES Veles e Vents de Gandia se moviliza por la posible supresión de un ciclo formativo implantado desde hace más de 20 años
  6. Palmera, el Real de Gandia y Ròtova, los pueblos del COR en la Safor con el recibo de la basura más caro en 2025
  7. Una familia de Oliva descubre que tenía un antepasado miliciano
  8. Nadie quiere las palmeras de la playa de l'Auir de Gandia

La Unidad de Oncología Radioterápica del hospital de Gandia supera los mil pacientes atendidos

La Unidad de Oncología Radioterápica del hospital de Gandia supera los mil pacientes atendidos

La Generalitat tumba el proyecto de la planta fotovoltaica de Ador

De Gandia a Sidney: Gandialab Team se convierte en el primer equipo español de robótica que competirá a nivel internacional

De Gandia a Sidney: Gandialab Team se convierte en el primer equipo español de robótica que competirá a nivel internacional

La Generalitat Valenciana homenajea a Adriana Ferrandis, jugadora de rugby de Tavernes de la Valldigna

La Generalitat Valenciana homenajea a Adriana Ferrandis, jugadora de rugby de Tavernes de la Valldigna

Avanza el proyecto de duplicación de la vía férrea entre Cullera y Gandia

Oliva defiende el comercio local ante la posible apertura total de las grandes superficies en domingos y festivos

Oliva defiende el comercio local ante la posible apertura total de las grandes superficies en domingos y festivos

Centenares de usuarios del tren Gandia-València sufren dos días de caos y averías

Centenares de usuarios del tren Gandia-València sufren dos días de caos y averías

La Fireta Solidària del Llibre Usat organizada por la UPG triplica las ventas

La Fireta Solidària del Llibre Usat organizada por la UPG triplica las ventas
Tracking Pixel Contents