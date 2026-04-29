La Unidad de Oncología Radioterápica del hospital de Gandia supera los mil pacientes atendidos
La incorporación de técnicas avanzadas y la coordinación multidisciplinar permiten mejorar los resultados clínicos, ofrecer una atención integral centrada en el paciente y optimizar tiempos de espera
El servicio permite que los pacientes reciban tratamiento sin salir de su área de salud
La Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia cumple su segundo aniversario consolidada como un servicio de referencia en el Departamento de Salud en atención al paciente oncológico, tras haber atendido a más de mil pacientes desde su puesta en marcha, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad.
La unidad ha experimentado un crecimiento notable tanto en actividad como en complejidad terapéutica, lo que ha permitido que un número creciente de pacientes oncológicos reciba tratamientos especializados sin necesidad de desplazarse fuera del departamento.
Este avance ha supuesto una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes y en la accesibilidad a terapias de última generación. La actividad registrada por la unidad evidencia la capacidad del servicio para abarcar un volumen asistencial superior al previsto inicialmente y con altos estándares de calidad y eficiencia.
La unidad cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales, integrado por dos oncólogos radioterápicos, dos radiofísicos, cuatro técnicos superiores en radioterapia, una enfermera, una supervisora de enfermería y apoyo administrativo.
La incorporación de técnicas avanzadas de radioterapia ha permitido aplicar tratamientos más precisos, seguros y personalizados. Gracias a estas tecnologías y a la coordinación multidisciplinar con otros servicios y unidades del Departamento, se ha logrado mejorar resultados clínicos y ofrecer una atención integral centrada en el paciente, así como optimizar tiempos de espera.
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