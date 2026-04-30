El alcalde de Xeraco se lanza a preparar un “cremaet”

Xeraco ya ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición del "Fiescrem", la Feria del Almuerzo y el 'Cremaet'-, que se prolongará hasta el domingo.

Su alcalde, Avelino Mascarell, se ha convertido en el principal embajador de esta celebración, que año tras año congrega a centenares de personas.

Mascarell se ha animado a preparar su propio "cremaet". En un vídeo publicado en sus redes sociales, el primer edil muestra el proceso, aunque se encuentra con algunos obstáculos durante la elaboración. Sin embargo, todos los presentes en el bar no dudan en animarle, pese a que llega a mancharse.

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El alcalde reconoce la dificultad de elaborar esta bebida, aunque anima a los novatos como él a presentarse al concurso 'amateur'.