Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHuelga médicosMislata hinchablePPCV y LlorcaCementerio de ValènciaNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

Vaivén

El alcalde de Xeraco se lanza a preparar un “cremaet”

La localidad acoge a partir de hoy -y hasta el domingo- una nueva edición del "Fiescrem"

El alcalde de Xeraco se lanza a preparar un “cremaet”

El alcalde de Xeraco se lanza a preparar un “cremaet”

Redacción Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

Xeraco ya ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición del "Fiescrem", la Feria del Almuerzo y el 'Cremaet'-, que se prolongará hasta el domingo.

Su alcalde, Avelino Mascarell, se ha convertido en el principal embajador de esta celebración, que año tras año congrega a centenares de personas.

Mascarell se ha animado a preparar su propio "cremaet". En un vídeo publicado en sus redes sociales, el primer edil muestra el proceso, aunque se encuentra con algunos obstáculos durante la elaboración. Sin embargo, todos los presentes en el bar no dudan en animarle, pese a que llega a mancharse.

Noticias relacionadas

El alcalde reconoce la dificultad de elaborar esta bebida, aunque anima a los novatos como él a presentarse al concurso 'amateur'.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
  2. Hito histórico en Tavernes de la Valldigna: Las patinadoras Vega Escrihuela Gil y Gala Peris Grau competirán en la Copa del Mundo
  3. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  4. La falla Vilanova de Gandia replica a las críticas de un vecino y estudia posibles acciones legales
  5. El IES Veles e Vents de Gandia se moviliza por la posible supresión de un ciclo formativo implantado desde hace más de 20 años
  6. Nadie quiere las palmeras de la playa de l'Auir de Gandia
  7. La Delicà de Gandia inspira una campaña para fomentar la lectura en valenciano con motivo del Día del Libro
  8. Los cuatro fusilados en Gandia ya identificados tenían entre 31 y 42 años: “Tras décadas de olvido, silencio y lucha, por fin podemos cerrar el círculo”

El alcalde de Xeraco se lanza a preparar un “cremaet”

El alcalde de Xeraco se lanza a preparar un “cremaet”

Potries se prepara para la Trobada d’Escoles en Valencià: consulta la programación

Potries se prepara para la Trobada d’Escoles en Valencià: consulta la programación

Premi Poefesta Maians: un nuevo impulso para acercar la poesía a los estudiantes del IES Gregori Maians de Oliva

Premi Poefesta Maians: un nuevo impulso para acercar la poesía a los estudiantes del IES Gregori Maians de Oliva

La amenaza de lluvia para el puente de mayo reduce un 10% las reservas hoteleras en Gandia

La amenaza de lluvia para el puente de mayo reduce un 10% las reservas hoteleras en Gandia

Bea será enterrada en Oliva este viernes seis meses después de hallar su cadáver

La Diputació de València i Gandia firmen la pau: la ciutat rebrà 2,1 milions d’euros

La Diputació de València i Gandia firmen la pau: la ciutat rebrà 2,1 milions d’euros

La UE Tavernes estrena equipación para la final de La Nostra Copa y pone a la venta camisetas conmemorativas

La UE Tavernes estrena equipación para la final de La Nostra Copa y pone a la venta camisetas conmemorativas

Los vecinos de Oliva alertan de los primeros actos vandálicos en la playa a las puertas del verano

Los vecinos de Oliva alertan de los primeros actos vandálicos en la playa a las puertas del verano
Tracking Pixel Contents