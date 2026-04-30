La amenaza de lluvia para el puente de mayo reduce un 10% las reservas hoteleras en Gandia

La meteorología vuelve a jugarle una mala pasada al turismo, también en Gandia. Las reservas hoteleras en la playa gandiense para el puente de mayo estaban casi rozando el lleno, pero la previsión de lluvias ha hecho que estas retrocedan un 10%, según cifran desde el sector. Con todo, la previsión es que la playa de Gandia tenga un grado medio de ocupación hotelera del 86%, según fuentes municipales, que no está nada mal.

Sobre todo teniendo en cuenta que el calendario tampoco ha ayudado este año, puesto que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, principal mercado emisor de turistas en Gandia, cae en sábado, y por tanto para los madrileños, como para el resto de españoles, será un puente de tres días festivos, un fin de semana largo.

El presidente de la asociación hotelera, Luis Rodríguez, reconoce que el riesgo de lluvia ha asustado a parte de un público que durante este puente de mayo es muy parecido al del verano; jóvenes y familias que quieren hacer una escapada rápida buscando, fundamentalmente, sol y playa.

Rodríguez, no obstante, en un último intento por convencer a los indecisos, recuerda que el tiempo en el Mediterráneo es muy incierto, y que las temperaturas en cualquier caso serán suaves. No se esperan más cancelaciones, puesto que quienes anulen ahora deben pagar una penalización.

En Gandia ya está abierta prácticamente toda la planta holelera, como sucedió en la pasada Semana Santa, aunque después algunos hoteles vuelvan a cerrar para reabrir en verano.

En cuanto a los precios, Rodríguez comenta que se han encarecido entre un 2 y un 3%, "pero no más, puesto que el cliente, en este contexto de incertidumbre y el aumento de los combustibles, está muy sensible al precio y no acepta grandes subidas, de hecho las ventas para julio y agosto se han ralentizado".

Gandia a la Mar

La concejala de Turismo, Balbina Sendra, apunta que Gandia "afronta este puente de mayo con unas previsiones positivas, lo que confirma, una vez más, la fortaleza de nuestro destino también fuera de los meses centrales del verano", y añade que "son el resultado del trabajo conjunto entre el sector turístico y la administración".

Los alicientes para este puente de mayo en Gandia serán las actividades preparadas por el ayuntamiento para dinamizar la playa, con deporte, juegos infantiles y música en directo. También está la Feria de Abril, organizada por la Casa de Andalucía en el núcleo urbano.

Además, la concejala recuerda que todos los servicios de playa están activos desde el pasado mes de marzo. "Esto nos permite recibir este puente con una playa plenamente operativa, segura y preparada para ofrecer la mejor experiencia posible a residentes y visitantes".