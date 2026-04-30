Bea será enterrada en Oliva este viernes seis meses después de hallar su cadáver
Los restos mortales de Beatriz Guijarro estarán este jueves en el tanatorio de la ciudad
La joven madre desapareció en agosto de 2025 y fue encontrada muerta en octubre en la montaña de la Creu
El entierro de Beatriz Guijarro Alexandre, la madre de 28 años de Oliva que desapareció en agosto y cuyo cadáver finalmente fue encontrado en octubre en la montaña de la Creu, será este viernes, 1 de mayo, a las 17 horas, en la parroquia de Sant Roc.
Así lo informó la cofradía de la que la joven era miembro, la hermandad de Jesús Nazareno. Sus restos mortales estarán este jueves de 9 h a 20 horas en el tanatorio de la ciudad para que todos sus amigos y allegados puedan darle el último adiós y arropar a la familia en estos duros memores. La cofradía expresa su más sincero pésame a la familia y amigos.
El entierro finalmente se puede organizar después de haberle practicado la autopsia y tras haber llevado a cabo las pesquisas policiales y judiciales oportunas que permitan esclarecer el suceso o ir descartando hipótesis.
Bea, que era madre de dos hijos pequeños, desapareció en la madrugada del 9 de agosto de 2025, y desde el primer momento los investigadores catalogaron su caso como "inquietante". Su cádaver, calcinado, finalmente fue encontrado por una senderista en la montaña de la Creu. El hallazgo se produjo en el mismo lugar donde unas semanas antes, el 4 de septiembre, se había producido un incendio forestal.
El suceso causó una gran conmoción en Oliva. El pasado mes de octubre, con ocasión de la patrona de la Guardia Civil, se le rindió un homenaje en la plaza de Sant Roc, junto a la iglesia, con un altar improvisado con flores. Ahora su ciudad vuelve a reunirse para darle el último adiós.
Suscríbete para seguir leyendo
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- Hito histórico en Tavernes de la Valldigna: Las patinadoras Vega Escrihuela Gil y Gala Peris Grau competirán en la Copa del Mundo
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- La falla Vilanova de Gandia replica a las críticas de un vecino y estudia posibles acciones legales
- El IES Veles e Vents de Gandia se moviliza por la posible supresión de un ciclo formativo implantado desde hace más de 20 años
- Nadie quiere las palmeras de la playa de l'Auir de Gandia
- La Delicà de Gandia inspira una campaña para fomentar la lectura en valenciano con motivo del Día del Libro
- Los cuatro fusilados en Gandia ya identificados tenían entre 31 y 42 años: “Tras décadas de olvido, silencio y lucha, por fin podemos cerrar el círculo”