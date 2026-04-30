Castellón se corona con el mejor ‘cremaet’ del mundo en Xeraco

El mejor 'cremaet' del mundo procede de Castellón. Concretamente, el jurado del Fiescrem -formado por profesionales del sector y expertos gastronómicos- ha otorgado el premio en la categoría tradicional a Les Cholines de Alfondeguilla en el V Concurso al mejor Cremaet del Mundo, que ha reunido a centenares de personas en la playa de Xeraco.

Mil Grullas de València se ha alzado con el premio en la categoría creativa, en la que los participantes han demostrado su capacidad para innovar a través de nuevas técnicas y combinaciones que permiten reinterpretar esta bebida icónica de la cultura valenciana, que combina café, licor y azúcar. En cada una de las categorías, han participado cinco restaurantes.

El evento marca el inicio de la Fira de l'Esmorzar i el Cremaet (Fiescrem), que se prolongará hasta el domingo 3 de mayo. Desde hace cinco años, Xeraco ha convertido esta tradicional bebida, que suele tomarse después del almuerzo, en un elemento imprescindible para esta cita.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tampoco ha querido perderse la inauguración de esta cita, que se ha convertido en uno de los actos más destacados durante el puente de mayo. Hasta el domingo, el público podrá disfrutar de la gastronomía, música y actividades para todos los públicos. Se trata de un evento basado en la tradición valenciana del almuerzo y que busca adelantar la temporada turística.

El presidente de la Diputación de Valencia visita el Fiescrem. / Raquel Abulaila

Mompó ha señalado que “Xeraco hoy no es solo un municipio costero, sino que es la capital de una de las cosas que las valencianas y los valencianos llevamos en el ADN, la cultura del almuerzo". En sus palabras, "no es una comida más: es una institución y una manera de querernos, es cultura e identidad”.

Ha defendido que “en un mundo que va demasiado rápido, la cultura del almuerzo es un acto de resistencia y el Fiescrem ha entendido esto mejor que nadie porque no es una feria gastronómica al uso, es un homenaje a lo cotidiano, que, cuando se hace bien, se convierte en extraordinario". Añade: "Es la prueba de que lo nuestro, lo sencillo, lo auténtico, lo de siempre, tiene más fuerza que cualquier moda pasajera”. “No hablo de nostalgia. Hablo de futuro, un futuro que se construye sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, protegiendo aquello que ningún otro lugar del mundo puede ofrecer igual que nosotros”, ha insistido.

El presidente, a su vez, ha puesto el foco en el impacto positivo del Fiescrem en la economía más allá de los meses de junio, julio y agosto. “Xeraco ha conseguido iniciar la campaña estival antes, lo que sin duda es un revulsivo turístico que impulsa la economía local y comarcal”, ha asegurado.

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El alcalde de Xeraco y diputado provincial, Avelino Mascarell, también ha reivindicado la importancia de este certamen. En sus palabras, "hemos querido poner a Xeraco como líder de esta cultura tan nuestra como es el almuerzo; hemos conseguido consolidarla y hacer que el verano empiece de la mejor manera posible”. “El hecho de que la feria se celebre en este puente donde vamos a recibir visitantes es una gran oportunidad para dar a conocer nuestra cultura y tradiciones, al tiempo que ofrecemos una nueva vía de negocio a nuestra hostelería”, ha concluido.