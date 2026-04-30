Cerca de 400 devotos se suman a los actos en honor a la Geperudeta en Gandia

Gandia se prepara un año más para honrar a su patrona la Mare de Déu dels Desamparats. Hoy jueves 30 de abril, dan comienzo las celebraciones con el ejercicio de la Novena. La Asociación de la Mare de Déu dels Desamparats es la encargada de organizar la fiesta de la patrona de la ciudad y junto con el Cabildo Colegial, inicia hoy las ceremonias a las 19 h en la Seu de Gandia.

La Novena se prolongará hasta el próximo 8 de mayo. Durante el fin de semana del 9 y 10, la ciudad ducal honrará a su Patrona Principal. El sábado 9, a las 17: 30 h, tendrá lugar la misa con participación infantil, en la que las falleras infantiles de la ciudad que lo hayan solicitado recibirán una insignia de la Mare de Déu.

El pasado año participaron 100 falleras aproximadamente y, según ha informado la Federació de Falles a la asociación mariana, este año también se espera la participación de un centenar.

Ese mismo sábado, a las 19 h, tendrá lugar la solemne Felicitación Sabatina y el canto de la Salve a la Mare de Déu dels Desamparts y se culminará a las 19:30 h con la celebración eucarística en memoria de los difuntos de la Asociación.

Al terminar la misa, se entonará el Himno de la Coronación y será entonces cuando, en la Plaza Mayor, de comienzo a la Mare de Déu, organizada en colaboración entre la Asociación de la Mare de Déu y la Asociación Cultural “Grup de Danses Rebombori”.

Esta ronda está prevista para las 21 h aunque desde la Colegiata señalan que podrían comenzar antes, ya que dará inicio una vez finalizada la eucaristía.

El domingo 10 de mayo será el día grande de la festividad. A las 7:15 h tendrá lugar el Rosario de la Aurora por las calles y finalizará en la Colegiata de Gandia con la Santas Misa. A las 11:30 se celebrará la Misa Pontifical, presidida por el abad Ángel Saneugenio y coocelebrada por el Cabildo Colegial. Por la tarde, a las 20 h, concluirán las fiestas con una solemne y devota procesión.

En los últimos años, la fiesta ha propiciado un aumento en la participación de la feligresía con 349 inscritos. Además, también ha habido una mayor participación de devotos particulares en las diversas celebraciones. “El año pasado contamos cerca de 400 personas en la procesión, sin contar a los falleros. El trabajo que se está realizando es encomiable” han señalado dese la Colegiata.

Noticias relacionadas

Desde la Asociación explican que aquellas personas que deseen inscribirse pueden acudir a los días del novenario y contactar con cualquier miembro de la directiva.