Las demandas de los sindicatos de la Safor con motivo del Día del Trabajador: Controlar el precio del alquiler o regularizar la mano de obra migrante

Andrés Bermejo, secretario general del sindicato de comisiones obreras (CCOO) se ha reunido con Eduardo Gómez, secretario comarcal del sindicato de Unión General de Trabajadores (UGT), para demandar y exigir cambios en los diferentes problemas que existen en la sociedad de la comarca en la celebración del día 1 de mayo.

La principal reivindicación se ha basado en el precio de la vivienda. Bermejo ha explicado que en zonas como Gandia el alquiler ha pasado de ser un derecho a convertirse en un lujo inalcanzable. Por ello, ha exigido una regulación de los precios de los alquileres.

Ha pedido a la Generalitat Valenciana que se implique en la causa y genere un plan de vivienda real que establezca el uso de los solares para la creación de hogares sociales y de Protección Oficial. Además ha pedido facilitar la construcción de más viviendas accesibles, sobretodo para los jóvenes.

Otra de las peticiones reclamadas ha sido el área del ocio y turismo. Ha explicado que la comarca no puede convertirse en un turismo descontrolado, pues las especulaciones expulsan a los jóvenes de la ciudad y aleja a los vecinos de sus propios pueblos.

Gómez también ha destacado la necesidad de reclamar la regulación y el fin de la explotación laboral. Ha expresado que la Ribera y la Safor se han convertido en las ciudades de hoy en día gracias a la diversidad. Ha explicado que muchos campos y almacenes funcionan en base al esfuerzo de las personas migrantes que sufren precariedad y falta de derechos.

Ha aclarado que desde los sindicatos están de acuerdo con la necesidad de establecer una mano de obra legalizada hacia las empresas para evitar que las personas migrantes trabajen ilegalmente. Ha descrito que la clase trabajadora no tiene fronteras y que la única división existente debe ser entre quienes explotan y quienes son explotados.

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El secretario general de la CCOO ha concluido la sesión con su petición sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas. “Queremos tiempo para disfrutar de la vida y la familia”, expresa. Defiende que esta reducción "sin recorte salarial no es un capricho sino una necesidad de salud y justicia que posteriormente podrá mejorar la propia producción de la sociedad".