La Diputación de Valencia y Gandia firman la paz: La ciudad recibirá 2,1 millones de euros

La Diputación de Valencia y Gandia parecen haber sellado la paz tras el rifirrafe protagonizado por la vicepresidenta de la institución, Natàlia Enguix, y el concejal gandiense Vicent Mascarell, también diputado provincial y secretario de Organización del PSPV, el pasado mes de noviembre. La concesión de 2,1 millones de euros a la ciudad, al menos de momento, parece haber propiciado una tregua entre ambas partes.

Enguix, de Ens Uneix, anunciaba a principios de noviembre que iba a suspender las ayudas de esta institución provincial a la capital de la Safor tras, en sus palabras, «los insultos» y la «mala educación» de Mascarell a raíz de un enfrentamiento mantenido unos días antes y tras los comentarios del gandiense en redes sociales.

Sin embargo, estos 2,1 millones de euros abren la puerta a un acuerdo. Durante el pleno de abril, que se celebró este martes, se aprobaron dos mociones presentadas por vía de urgencia, que dotarán económicamente no solo a Gandia, sino también a otras ciudades gobernadas por el PSPV.

Gandia volverá a contar con 100.000 euros dentro del Plan Integral de Promoción, Posicionamiento y Dinamización Turística 2026. La moción modifica las subvenciones nominativas, por lo que permitirá que Gandia, Sagunt y Cullera cuenten con esta cantidad para fomentar el turismo.

El Pla Obert d’Inversions también incluye una partida para la ciudad. La Diputación de Valencia amplia en cinco millones las inversiones para los municipios de más de 50.000 habitantes. Así, el nuevo plan contempla una dotación de diez millones de euros, por lo que Gandia recibirá dos millones de euros, como también ocurre en Paterna, València, Torrent y Sagunt.

Mascarell celebra estas inversiones tras, en sus palabras, «haber sido acusado de que mis declaraciones ponían en peligro la llegada de subvenciones». Añade: «Los 100.00 euros no se nos habían otorgado en esta legislatura a las ciudades gobernadas por el PSPV, por lo que los hemos recuperado».

A su vez, recalca la importancia de los dos millones de euros para poder llevar a cabo diversos proyectos, entre los que se podría incluir el Gandia Arena.

Hace unos meses, y como recogió este diario, Enguix señalaba que «no vamos a consentir que salga gratis esta manera zafia de hacer política». Por su parte, Mascarell recalca que «no era legal que se retirara dinero a un municipio porque un diputado ejerza la oposición y haga una crítica».

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Estas inversiones suponen un acercamiento al PSPV para que la Diputación de Valencia, gobernada por PP y Ens Uneix, pueda sacar adelante los presupuestos de 2026.