Gandia estrena su cóctel “Fideuà de Gandia” en la presentación de la 51 ª edición de su concurso internacional

Que la fideuà es el plato emblemático de Gandia no admite discusión. Buena muestra de ello es el ya consolidado Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia, que este año celebra su 51ª edición. Ahora, la ciudad da un paso más y suma un nuevo símbolo gastronómico: su propio cóctel, denominado “Fideuà de Gandia”, creado por Diego Godía.

Este cóctel se ha podido degustar durante la presentación oficial de la 51 ª edición de este concurso, que se celebrará el próximo 10 de junio, a las 18 h, en el Moll dels Borja.

A lo largo de su más de medio siglo de vida, el certamen ha alcanzado cifras récord de participación, por lo que se consolida como el concurso "más universal". El concurso también registra un máximo histórico de presencia internacional con cocineros de México, Italia, Irlanda, Francia, Colombia, Puerto Rico y Nueva Zelanda. Sin olvidar la participación local, ya que cerca del 50 % de los representantes son de la Comunitat Valenciana.

A su vez, el jurado está integrado por reconocidos profesionales de la gastronomía, incluidos chefs con estrellas Michelin y Soles Repsol, cuya experiencia garantiza la excelencia del certamen.

El certamen llega con algunas novedades, como la eliminación de algunas pruebas tradicionales y la incorporación de nuevos premios especiales, que se suman a los galardones principales, entre los que se mantiene como máxima distinción el Collar de Santa Isabel.

Novedades

También se han introducido algunas modificaciones en materia de participación, entre las que se destaca la apuesta por criterios más transparentes y equitativos, orientados a garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar la incorporación de nuevos concursantes. “Este concurso tiene la responsabilidad de abrirse y dar cabida a todos aquellos que, cumpliendo las bases, defienden y representan la auténtica fideuà de Gandia”, ha señalado el presidente de la Asociación Fideuà de Gandia, David Pardo.

Presentación del 51 º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia. / Natxo Francés

Pardo, que asumió el cargo a finales de enero, ha definido estos primeros meses como una etapa “intensa, exigente y profundamente enriquecedora”. Uno de los principales objetivos, en sus palabras, ha sido la configuración de una nueva junta directiva que combina experiencia y renovación, una fórmula que considera imprescindible para avanzar sin perder la esencia del proyecto.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, también ha puesto en valor este evento gastronómico que se enmarca dentro del modelo turístico de la ciudad. En sus palabras, “pocas ciudades del mundo pueden afirmar que cuentan con un plato nacido en su territorio que, con el paso del tiempo, se haya convertido en legado, esencia, proyección y futuro”.

Prieto ha remarcado la importancia del producto local, especialmente el vinculado al mar y ha señalado que la fideuà representa “un recorrido directo del mar a la mesa”, sustentado en la calidad de las materias primas y en el saber hacer de los profesionales del sector.

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El acto ha reunido a representantes institucionales, entre las que se encontraba la concejala de Turismo, Playas y Promoción Exterior, Balbina Sendra, así como representantes del sector turístico y hotelero, jurados del certamen y patrocinadores.