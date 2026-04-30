Gandia se prepara para la XIII Fira del Motor con 33 firmas y 20.000 metros cuadrados de exposición

Gandia acogerá los días 8, 9 y 10 de mayo, en pleno centro de la ciudad, la XIII Fira del Motor, un evento ya consolidado en el calendario local que atrae a miles de personas en búsqueda de una oportunidad en vehículos de dos y cuatro ruedas.

El evento se presentó este jueves en rueda de prensa con la concejala de Comercio, Elena Moncho, y Víctor Moll y María Fernández como representantes del sector.

En esta edición participarán 33 firmas comerciales, que ofrecerán una amplia variedad de productos que incluyen vehículos nuevos, de ocasión, motocicletas, patinetes eléctricos y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Como es habitual será una feria al aire libre, en calles y plazas del centro histórico, con una superficie de exposición de 20.000 metros cuadrados.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 11 horas. El horario de apertura será de 10 h a 20 horas, mientras que el domingo la feria finalizará a las 18 horas. La celebración de la feria conllevará restricciones al tráfico y al aparcamiento en el centro de la ciudad durante esos tres días.

El sector muestra signos de recuperación. En España se han superado las 1,2 millones de unidades vendidas, acercándose a los niveles previos a la pandemia. Además, la feria del pasado año superó los ocho millones de euros en facturación.

Presentación en rueda de prensa. / Natxo Francés

Moncho señaló que la feria llega este año con "más atractivo, dinamización y previsión de visitas y ventas". La concejala subrayó, además, el carácter singular del evento, al ser "la única feria del motor que se celebra al aire libre en el centro de una ciudad", lo que la convierte en un gran escaparate urbano del sector.

La concejala puso en valor el impacto transversal de la feria, que contribuye a dinamizar no sólo el sector del motor, sino también el comercio, la hostelería y los servicios locales. "Queremos que la ciudad esté más viva que nunca durante estos días", afirmó.

Por su parte, Víctor Moll destacó la fortaleza del tejido empresarial de la automoción en Gandia, calificándolo de "inusual para una ciudad de este tamaño". Según explicó, la ciudad cuenta con una representación de marcas comparable a grandes capitales como València, Madrid o Barcelona, "lo que genera inversión y empleo en el municipio".

Moll avanzó que la feria contará con novedades tecnológicas, especialmente con la llegada de nuevas marcas internacionales, muchas de ellas asiáticas, que están liderando el desarrollo del sector. Asimismo, se refirió el avance hacia la conducción autónoma, que podría empezar a probarse en Europa en los próximos años.

Descuentos exclusivos

María Fernández agradeció el apoyo del ayuntamiento y destacó el crecimiento constante del evento. Señaló que la feria "volverá a ser un espacio clave para el acceso a ofertas exclusivas, con descuentos especiales en vehículos y financiación disponibles únicamente durante los días del evento".

Incidió también en el auge del vehículo eléctrico, impulsado tanto por las ayudas públicas como por el contexto geopolítico y la creciente preocupación por la dependencia energética. En este sentido, recordó que existen subvenciones tanto para la compra de vehículos eléctricos como para la instalación de puntos de recarga, incluso en viviendas.