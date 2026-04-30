La nueva zona de juegos infantiles dedicada a Águeda, la niña de Gandia que falleció de cáncer en 2010, ya es una realidad

La asociación Alma de Acero inauguró el miércoles por la tarde en Gandia una nueva zona de juegos infantiles fruto de las aportaciones de particulares y empresas. Está situada en el Parc de l'Oller, junto al Colegio Calderón, y está dedicada a Águeda Bolta de Diego, la niña que falleció de cáncer en 2010 y que movió a este grupo de "moteros" a crear la entidad para promover proyectos solidarios infantiles.

Se trata de una zona de columpios que ha costado 15.000 euros, ya que deben estar homologados, y que lógicamente ha contado con el visto bueno y la supervisión del ayuntamiento. Esta área recreativa se ha bautizado como "Campanilla", en referencia al hada que acompaña a Peter Pan en sus aventuras, ya que este personaje de cuento le gustaba especialmente a Águeda.

Representantes municipales y miembros de la asociación. / Levante-EMV

El lugar escogido no es casual, porque, además de estar muy frecuentado por niños, es donde la asociación organiza cada año sus matinales moteras, el principal evento que sirve para recaudar dinero para sus causas benéficas.

La inauguración contó con la presencia de varios miembros de la asociación, así como representantes municipales. Se descubrió una placa conmemorativa y se sirvió un vino de honor para finalizar. Cabe recordar que también hay otro parque infantil dedicado a Águeda en el hospital comarcal, inaugurado en 2021.

Ediles de PP y Vox también acudieron a la inauguración. / Levante-EMV

El coordinador de la asociación, José Lama, explica que este es uno de los proyectos de la asociación que quedaban pendientes. Los siguientes previstos son decorar la sala de Pediatría del centro de salud de Oliva, entregar al hospital dos minicoches eléctricos teledirigidos con la idea de que se monten los niños ingresados cuando vayan a hacerse una prueba diagnóstica; y decorar el Punto de Encuentro Familiar de Gandia.

En sus inicios Alma de Acero se orientó a proyectos relacionados con el cáncer infantil, pero últimamente lo han ampliado a causas solidarias donde haya todo tipo de menores, aunque sin olvidar la vertiente sociosanitaria. En 2024 se movilizaron para ayudar a los afectados por la dana. La próxima matinal motera y festival será en julio pero la fecha todavía está por concretar.