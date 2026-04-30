Las obras regresan a Marjaletes en Tavernes de la Valldigna para ampliar el carril bici y dar continuidad a la Vía Verde

Las máquinas y los operarios regresan a la calle Marjaletes de Tavernes de la Valldigna. El consistorio ha iniciado recientemente las obras de reurbanización de un tramo de esta avenida, una de las vías más concurridas del municipio.

La actuación incluye la ampliación del carril bici, la habilitación y adecuación de esta zona para peatones, la instalación de nuevo alumbro y la incorporación de mobiliario urbano y vegetación para transformar esta vía en un espacio más accesible y seguro para mejorar la movilidad. Estos trabajos, a su vez, permiten dar continuidad a la Vía Verde.

Las obras, con un coste de 530.507 euros, han estado financiadas por la Diputación de Valencia dentro del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027.

La alcaldesa, Lara Romero, ha señalado que “con la reurbanización de esta calle conseguimos dar continuidad a la vía verde de Tavernes. Nuestros vecinos y vecinas podrán disfrutar de una nueva zona de paseo, con más espacios verdes y un nuevo tramo de carril bici”.

Por su parte, el concejal de Obras Públicas, Josep Llàcer, ha destacado que “este proyecto da continuidad a la línea de actuaciones que hemos llevado a cabo desde el gobierno municipal en materia de salud, bienestar y movilidad sostenible, incidiendo en puntos del municipio que necesitaban de estas mejoras”.

Actuaciones anteriores

El grueso de los trabajos en la avenida de les Marjaletes arrancó en 2022, momento en el que el ayuntamiento anunció la creación de un "bulevar", enmarcado en el proyecto para habilitar la Vía Verde del antiguo tren Carcaixent-Dénia.

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Las obras se basaban en la creación de un carril ciclopeatonal que, a la postre, unirá hasta tres comarcas, desde la Ribera hasta la Marina, facilitando, además, el acceso a la playa de Tavernes a través de un ramal. Además, el proyecto ponía fin al mal estado de esta acera, un hecho que los vecinos y vecinas llevaban tiempo denunciando.