Potries se prepara para la Trobada d’Escoles en Valencià: consulta la programación

Continúan celebrándose, hasta junio, las Trobades d’Escoles en Valencià 2026, organizadas por Escola Valenciana, eventos que reúnen a miles de personas en distintas comarcas para defender la enseñanza en valenciano, celebrar la lengua y cultura propias, y reivindicar una educación pública y de calidad.

Hace 20 años, en 2006, Potries se volcó en la celebración de la Trobada de la Safor-Valldigna, que ese año celebraba su edición número 28. La primera fue el 3 de junio del año 1989 en el CP Alfadalí.

Ahora, 20 años después, Potries vuelve a ser la sede de la Trobada. El ayuntamiento y la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià, con la participación de l’Escola de Potries y l’Associació de Famílies (AFA) han preparado una programación especial para celebrarlo.

El pasado martes en la plaza del País Valencià tuvo lugar el acto de presentación, con la participación del CRA Mondúver-Safor, la AFA, la Escoleta El Solet, la Escuela de Música y la Escuela-Taller de Cerámica.

Las fechas y actividades más destacadas son las siguientes:

Jueves 28 de mayo: Premi Sambori, a las 18 h horas, en el Parc de la Concòrdia. Este año, este acto de fomento de la escritura en valenciano tendrá un formato distinto e innovador, con juegos y actividades.

Viernes 29 de mayo: Inauguración de la exposición “Auna Mostra”, a las 11.30 horas, en el Museu Cassoleria. A las 20 horas, en el Parc de la Concòrdia, monólogo de Capitán Paella a cargo de Festers del Crist 2026. Al finalizar, cena de tapas y música.

Sábado 30 de mayo: Por la mañana, a partir de las 10 horas, jornadas pedagógicas para profesionales de la educación, en la Casa de la Cultura. Por la tarde, a partir de las 18 horas, pasacalle y talleres de la Trobada. Y por la noche, tarde, cena y concierto, con Primavera Valenciana y DJ Nerea de Toledo.

El alcalde, Sergi Vidal, comentó que "es muy ilusionante volver a recibir la Trobada en Potries, un pueblo que se desvive día a día por nuestra cultura y nuestra lengua". "Hace 20 años", añade, "el pueblo se volcó para celebrar esta fiesta por el valenciano, y este año queremos que vuelva a pasar convocando a un grupo de voluntarios y voluntarias que pronto empezarán a trabajar".

Todo el pueblo se volcará con la Trobada. / Levante-EMV

Por su parte, la concejala de Educación , Maria Ferrer, explica que "este año la Trobada ha querido ir mucho más allá y abrimos espacios de innovación, reflexión pedagógica e inclusión". "Llevamos meses trabajando en unas jornadas pedagógicas que transformen las preguntas en certezas, desde la colectividad y la mirada positiva; y también con entidades que nos ayuden a ofrecer una programación inclusiva", concluye.

La Trobada, además, ha movilizado a la comunidad educativa, que ha organizado estos últimos meses actividades como cine en valenciano o parejas lingüísticas.