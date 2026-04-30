Premi Poefesta Maians: un nuevo impulso para acercar la poesía a los estudiantes del IES Gregori Maians de Oliva
El poema ganador será publicado en formato digital audiovisual con el recital del poeta Mario Obrero
Ainhoa Ferrando
El IES Gregori Maians de Oliva ha puesto en marcha el Premi Poefesta Maians, una iniciativa dirigida a los alumnos de Bachillerato del centro con el objetivo de promover la creatividad, el pensamiento poético y la participación activa en la semana de la poesía de Oliva y la Poefesta.
El poema ganador será publicado en formato digital audiovisual con el recital del poeta Mario Obrero, una acción que da visibilidad a la creación literaria joven y la conecta con la escena poética actual.
El acto de premios tendrá lugar el 8 de mayo, a las 10 h, con motivo de la Poefesta en el salón de actos del IES Gregori Maians con un recital previo de poesía por parte de los alumnos.
Con esta propuesta, el centro consolida su compromiso con el fomento del pensamiento critico y la tradición literaria del pueblo. Además pretenden integrar la poesía en la vida cotidiana de los alumnos y en el tejido cultural de al ciudad.
El certamen está organizado por el departamento de Filosofía y cuenta con la colaboración de la Poefesta y del ayuntamiento de Oliva. Entre los impulsores se encuentra Joan Deusa, poeta de Gandia y ganador de los Juegos Florales de Barcelona.
Programa completo de la Poefesta
El recital poético y muscial se celebrará el póximo 8 de mayo en el Centre Polivalent, tras una exitosa trayectoria. Esta 21ª edición, -presentada por Mario Obrero -rendirá homenaje al recién fallecido escritor de Beniopa, Josep Piera. Este año, el evento contará con la presencia de artistas y autores de gran trayectoria. Luis García Montero regresa al festival con su obra "Habitaciones separadas". Biel mesquida, el flamante autor de "L'adolescent de sal" también se ha sumado al catalgo del festival.
A él se le añaden criticos, cantantes y poetas referentes del mundo literario contemporaneo como la galardonada del XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Gioconda Belli; el maestro de la palabra y el ensayo Juan Carlos Abril, galardonado con el XIX Premio de Poesía Manuel Alcántara (2011) y reconocido por su nueva obra “La vida no fue sueño”; Juan José Téllez con su obra “Las últimas pieles rojas” (2025) y Maria Josep Escrivà, la reconocida poeta de la comarca de la Safor que ha obtenido el Premio Roís de Corella en los Premios Literarios Ciudad de Gandia 2025.
Además del mundo literaio, la música también estará presenta con la presencia de Maialen Lujanbio, la gran voz del versolarismo actual y el cantautor canario Pedro Guerra.
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