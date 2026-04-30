La UE Tavernes estrena equipación para la final de La Nostra Copa y pone a la venta camisetas conmemorativas

La final de La Nostra Copa, que disputarán la UE Tavernes y el CD Onda en Villajoyosa, ha despertado una gran expectación en la ciudad vallera. La cita es este viernes a las 19 horas en el Camp Nou Pla de la localidad alicantina.

El club vallero ya ha completado hasta seis autobuses, uno más de los que había previstos, debido a la gran demanda de aficionados que acudirán, sin contar con los que se desplacen en coches particulares. En total ya hay 750 reservas. Será el desplazamiento más multitudinario de una afición en todas las finales disputadas de este torneo de la federación valenciana.

Está previsto que a la final acudan representantes municipales encabezados por la alcaldesa, Lara Romero, así como directivos y patrocinadores del club, directivos del Onda y miembros de la FFCV con su presidente, Salvador Gomar, a la cabeza.

Además, para la ocasión la UE Tavernes estrenará una equipación azul marino con el logotipo de la principal empresa patrocinadora, Alpesa, y el escudo y nombre de Tavernes de la Valldigna. Se han puesto a la venta camisetas conmemorativas y ya son más de cien por ahora las que se han vendido en César Sports.

La camiseta conmemorativa. / Levante-EMV

En el aspecto deportivo la ilusión es máxima, sobre todo entre los jugadores. "Vamos a hacer todo de nuestra parte para contentar a una gran afición como la vallera", comenta Joan Talens, uno de los capitanes.

El entrenador, Edu Palomares, conocido popularmente como "Tomaca", ve al equipo con muchas ganas: "Vamos a competir y a ganar, aunque el rival también pensará lo mismo". Todos los futbolistas, a excepción de Toni Santandreu, están a disposición del "míster".

Los valleros tendrán este jueves su último entrenamiento antes de una gran final que está dando ya una gran repercusión y visibilidad tanto al club como a la ciudad.