Los vecinos de Oliva alertan de los primeros actos vandálicos en la playa a las puertas del verano

Gritos, peleas, botellones, contenedores rotos, golpes a vehículos, daños en viviendas… Son algunos de los primeros actos vandálicos que, desde hace unas semanas, denuncian los vecinos de las zonas de Terranova y Burguera, en la playa de Oliva. A las puertas del verano, la situación vuelve a repetirse. Algunos vídeos proporcionados por los afectados muestran solo una pincelada del ruido, la gran concentración de jóvenes en la calle, que llegan a orinar en la vía pública, o patadas en las viviendas.

La Asociación de Vecinos del Sector 6 y 19 teme que estos hechos sean solo el inicio de una problemática que se intensifique durante los meses estivales. «Ahora vivimos estos altercados solo en fin de semana, pero la situación se agravará en verano, cuando la estampa se reproduzca todos los días», lamenta la presidenta de la asociación, Araceli Roselló.

La escena se repite verano tras verano, aunque en los últimos años, especialmente durante la pasada temporada estival, se ha agravado. La situación llegó a tal punto que algunos jóvenes que acuden a los locales de ocio de la zona llegaron a entrar en viviendas privadas e, incluso, a bañarse en piscinas particulares.

A esta desesperación se suma la sensación de desamparo que aseguran sufrir por parte del ayuntamiento. Lamentan que la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, no se haya reunido con ellos. «Hay una ausencia de respuesta. No hemos recibido ningún informe ni hemos podido acudir a ninguna reunión», relata el vicepresidente de la asociación, Pascual Gregori.

La propia alcaldesa explicaba a este diario el pasado mes de noviembre que estaba a la espera de una serie de documentos e informes que ha solicitado a los distintos departamentos municipales implicados. para reunirse con los afectados, que el año pasado decidieron asociarse. La primera petición se produjo en agosto y la segunda fue el 20 de octubre. Seis meses después de aquellas declaraciones solo han obtenido silencio.

Pastor explicaba que el consistorio trabaja para revertir la situación, ya que se había ordenado un refuerzo policial y otras actuaciones, como la medición de ruido por parte de los técnicos o la presencia de dispositivos para evitar molestias y vandalismo. Sin embargo, la asociación insiste que «como entidad tenemos derecho a reunirnos por otros aspectos más allá del ruido o el vandalismo, como la presencia de zonas verdes o el alcantarillado». Añaden: «No hay que olvidar que la alcaldesa también encabeza el área de Participación Ciudadana, por lo que debe coordinar las reuniones entre ayuntamiento y asociación».

Una posible prórroga

El consistorio afirma que esta reunión no se ha celebrado todavía porque, en sus palabras, «ellos quieren saber si se prorroga o no el Summer Market, que es lo que más quejas y denuncias genera».

Las molestias en verano no solo llegan de los comportamientos incívicos de clientes de locales de ocio, sino también de los conciertos diarios del Summer Market o del bullicio que se forma de madrugada en el exterior de algunos pubs cercanos. A ello se suma la celebración por primera vez de un festival a finales de mayo.

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La asociación no desiste y ya ha contratado a un abogado para que se persone y les represente como colectivo afectado. Lamentan que tampoco se hayan reunido con él. «Solo queremos que nos reciban y nos escuchen. Tenemos derecho a descansar. Si la situación ya es insostenible en abril, todavía será peor en unas semanas», concluyen.