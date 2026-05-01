El alcalde de Gandia denuncia ante la Policía Nacional e Instagram un aumento de 40.000 seguidores falsos en su cuenta

Las redes sociales se han consolidado como una de las principales herramientas tanto para los políticos como para la ciudadanía. A través de ellas, los ediles comparten con sus vecinos su día a día y los proyectos más relevantes de su gestión. Sin embargo, estas plataformas también pueden convertirse en un importante quebradero de cabeza. De hecho, algunas localidades ya han tomado algunas medidas para controlar su uso, como Oliva, que ha limitado los comentarios en Facebook o Xeraco, que impulsó una ordenanza para acabar con los insultos en redes sociales.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha denunciado ante la Policía Nacional un aumento masivo de hasta 40.000 seguidores en su cuenta de Instagram, un hecho que también ha trasladado a la propia plataforma social.

Los hechos se produjeron sobre las 17:45 horas del miércoles 19 de abril, cuando el primer edil detectó un incremento desproporcionado y completamente inusual en el número de seguidores. Cabe destacar que estas plataformas disponen de algunas herramientas que les permiten conocer el crecimiento de su comunidad. Tras analizar los nuevos perfiles, se comprobó que presentaban características claramente asociadas a cuentas falsas o bots.

Ante esta situación, Prieto remitió una comunicación formal al servicio de ayuda de Instagram para alertar de la situación. En el escrito se detallaba que la cuenta había registrado en pocas horas un aumento de más de 15.000 seguidores, sin que existiera ninguna acción por parte del titular del perfil —como campañas publicitarias o colaboraciones— que justificara dicho crecimiento.

Asimismo, se solicitó a la plataforma la revisión de la cuenta, la eliminación de los seguidores falsos detectados y recomendaciones adicionales para proteger el perfil ante este tipo de ataques.

Tras el seguimiento realizado durante la tarde, el alcalde detectó que alrededor de las 19:15 horas se constató que el incremento de seguidores se había detenido, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un ataque de bots o una acción de spam. Este tipo de prácticas tienen como objetivo perjudicar la reputación y la credibilidad de la cuenta afectada.

El alcalde ha denunciado esta situación ante la Policía Nacional con el objetivo de identificar a la persona o personas responsables de esta acción para que respondan ante la Justicia.

Suplantación de Facebook

Estos hechos coinciden, además, con un intento de suplantación de identidad del alcalde, que también se ha producido esta misma semana, en la red social Facebook. Una situación que se está valorando poner en conocimiento de las autoridades competentes.

Una de las cuentas falsas. / Levante-EMV

El Partido Popular denunció ayer este incremento de seguidores en la red del alcalde a través de un comunicado. En él alertaba a los vecinos de que "es relevante dar a conocer este dato a los vecinos de Gandia, porque muchas personas desconocen que existen estas técnicas para comprar seguidores y aparentar una popularidad que no se corresponde con la realidad, especialmente a quienes no están familiarizados con el funcionamiento de las redes sociales, como es el caso de las personas más mayores". Llegaban a reconocer que, tal vez, estos perfiles habían sido comprados a través de dinero público.

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Tras las críticas y la denuncia interpuesta, el concejal de Gobierno Interior, Adrià Vila, ha lamentado lo sucedido y ha criticado la actitud del Partido Popular de Gandia. Vila ha señalado que “resulta irresponsable hacer un uso partidista de este tipo de situaciones que sufren muchas personas públicas” y ha añadido que “en lugar de defender la figura del alcalde de su ciudad, optan por lanzar acusaciones sin pruebas, llegando a atribuir estos hechos al uso de fondos públicos".