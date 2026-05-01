Catorce centros educativos de Gandia participan en Som Música 2026
El objetivo es integrar la música como una herramienta para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión emocional del alumnado
La edición 2026 del proyecto educativo “Som Música Gandia” llenó ayer la plaza de Sant Josep, en el barrio del Raval, de ritmo, emoción y participación. La actividad, impulsada por la Concejalía de Educación, contó con la implicación de 14 de los 18 centros educativos de la ciudad.
Cientos de niños y niñas, acompañados por el profesorado, protagonizaron una actuación colectiva basada en la práctica musical activa, con piezas inspiradas en ritmos africanos modernos e interpretadas con instrumentos y elementos cotidianos. El resultado fue un espectáculo vibrante, participativo y abierto a toda la ciudadanía.
El proyecto “Som Música”, que este año ha celebrado su tercera edición, tiene como objetivo integrar la música en el proceso educativo como una herramienta para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión emocional del alumnado. Además, combina la formación del profesorado con la práctica en el aula, culminando en este concierto final.
La concejala de Educación, Esther Sapena, valoró el resultado de esta iniciativa, "que refuerza el papel de la educación como motor de cohesión social y apuesta por metodologías innovadoras, inclusivas y participativas". Sapena agradeció la implicación de toda la comunidad educativa -alumnado, docentes y familias- así como del colectivo About de Beat, responsable del diseño y desarrollo del proyecto.
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