Finalizan las obras del mayor proyecto para prevenir inundaciones en Gandia

Las obras de pacificación y renaturalización del barranco de Beniopa, en Gandia, que empezaron en septiembre de 2025, está prácticamente finalizadas. Se trata del mayor proyecto hasta la fecha para minimizar el riesgo de inundaciones en el término municipal, entre el núcleo urbano y la desembocadura, en el puerto.

Hace veinte años la Confederación Hidrográfica del Júcar acometió una obra también histórica, la protección del río Serpis a su paso por el centro histórico, pero realmente la principal amenaza para la ciudad no es tanto el río, sino el barranco, como se pudo comprobar con la catastrófica riada del 3 de noviembre de 1987.

Entre 2023 y 2024 el Gobierno central ejecutó obras por valor de más de 1 millón de euros para la restauración fluvial del río Serpis para prevenir avenidas y generar una vía natural de conexión con la playa.

Pero el de Beniopa es un cauce muy explosivo que pasa junto a zonas sensibles como la entrada norte de la ciudad, un instituto, las vías del tren o un polígono industrial, por lo que era fundamental acometer este tipo de obras antirriadas.

Las actuaciones fueron impulsadas por el ayuntamiento tras lograr una subvención de 2,5 millones de euros. El 95% ha sido financiado por la Fundación Biodiversidad, dentro del Mecanismo de Recuperación Transformación y Resiliencia, con fondos europeos Next Generation.

Han consistido en ensanchar el cauce, eliminando cuellos de botella y haciendo terraplenes y diques para reducir el riesgo de inundación, pero a la vez se ha aprovechado para crear un corredor verde y una senda ciclopeatonal.

Uno de los muros de protección. / Levante-EMV

Un elemento clave del proyecto ha sido el parque inundable, cerca del colegio Los Naranjos, antes de entrar a Beniopa. En dos semanas acabarán los movimientos de tierra y se dejará para después del verano la revegetación.

El plan director contempla para el futuro otras dos grandes balsas inundables, una a la altura de la Casa del Cigró y otra junto al camino de l’Alqueria de Rubio que frenaría el caudal del barranco de les Coves.

Además, entre otras actuaciones, en la urbanización que hay frente a La Casona y junto a Cartonajes Unión se ha construido un dique de protección.

La concejala Izquierdo con los técnicos. / Levante-EMV

Aunque todo está finalizado realmente culminará en el otoño, cuando tras el calor del verano se realicen más plantaciones en algunos tramos. Y falta también dejar actuar durante dos veranos las mallas geotextiles de coco, un material biodegradable, que eliminarán la caña invasora.

Todos los arbustos, plantas y árboles que se han utilizado o que se plantarán en unos meses han crecido en un vivero propio que se contempló para este proyecto. Entre ellas árboles como chopo blanco, almez, olmo y sauce.

Visita de técnicos

Recientemente visitaron la zona técnicos de la Fundación Biodiversidad y del Ministerio para la Transición Ecológica junto a la concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, para certificar las ejecuciones. "Se quedaron maravillados de cómo se había ejecutado todo", asegura Izquierdo.

Para el Ministerio estas obras han sido modélicas, de hecho, el pasado mes de septiembre la concejala recogió un premio en Madrid de manos de la ministra Sara Aagesen, quien lo calificó de “emblemático y de alto valor innovador".

El proyecto contempló un proceso de participación ciudadana, redacción del plan director, expropiaciones y la ejecución propiamente dicha. La "prueba de fuego" para comprobar su eficacia será cuando llegue un episodio de fuertes lluvias, previsiblemente a finales del verano o el próximo otoño.