Gandia celebra la XVI Feria de Abril este puente de mayo: consulta la programación
La Casa de Andalucía trae hasta el domingo las tradiciones, gastronomía y folclore de la región
La Casa de Andalucía de Gandia organiza, en colaboración con el ayuntamiento, la XVI Feria de Abril, que se desarrolla un año más en el parque Ausiàs March, junto a la pasarela peatonal. Arrancó ayer con la inauguración y el tradicional "alumbrao" seguido de la actuación del Coro Rociero y los cuadros de baile de la Casa de Andalucía. La noche acabó con un concierto del Grupo Jarité.
Hasta el domingo hay numerosas actividades gratuitas para todos los públicos donde no falta el folclore y la gastronomía andaluzas. El resto de programación es la siguiente:
Viernes, 1 de mayo
12.00 h. Encuentro de sevillanas.
12.45 h. Actuación de las alumnas de la Casa de Andalucía.
13.15 h. Exhibición hípica.
16.30 h. Tardeo con música del grupo Dale Rumba.
20.45 h. Actuación del grupo de baile de alumnas de la Casa de Andalucía de Gandia.
23.30 h. Actuación del Grupo Sonakays.
Sábado, 2 de mayo
12.00 h. Festival infantil de baile.
12.30 h. Taller infantil y exhibición hípica.
16.30 h. Tardeo amenizado por el grupo Juanvi Plaza «La Polvorea».
20.45 h Tablao Flamenco, Adrían Benitez (cante), Ana L. Cardona y Lorena Martinez (baile), Sergio Calero (guitarra) y Manuel Quintero (percusión).
23.30 h. Actuación del grupo Desandar.
Domingo, 3 de mayo
Fiesta de la Tapa hasta el mediodía.
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- Hito histórico en Tavernes de la Valldigna: Las patinadoras Vega Escrihuela Gil y Gala Peris Grau competirán en la Copa del Mundo
- La falla Vilanova de Gandia replica a las críticas de un vecino y estudia posibles acciones legales
- El IES Veles e Vents de Gandia se moviliza por la posible supresión de un ciclo formativo implantado desde hace más de 20 años
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Nadie quiere las palmeras de la playa de l'Auir de Gandia
- Gandia se prepara para la XIII Fira del Motor con 33 firmas y 20.000 metros cuadrados de exposición
- Centenares de usuarios del tren Gandia-València sufren dos días de caos y averías