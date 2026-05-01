Gandia celebra la XVI Feria de Abril este puente de mayo: consulta la programación

La Casa de Andalucía de Gandia organiza, en colaboración con el ayuntamiento, la XVI Feria de Abril, que se desarrolla un año más en el parque Ausiàs March, junto a la pasarela peatonal. Arrancó ayer con la inauguración y el tradicional "alumbrao" seguido de la actuación del Coro Rociero y los cuadros de baile de la Casa de Andalucía. La noche acabó con un concierto del Grupo Jarité.

La feria está ubicada junto a la pasarela. / Natxo Francés

Hasta el domingo hay numerosas actividades gratuitas para todos los públicos donde no falta el folclore y la gastronomía andaluzas. El resto de programación es la siguiente:

Viernes, 1 de mayo

12.00 h. Encuentro de sevillanas.

12.45 h. Actuación de las alumnas de la Casa de Andalucía.

13.15 h. Exhibición hípica.

16.30 h. Tardeo con música del grupo Dale Rumba.

20.45 h. Actuación del grupo de baile de alumnas de la Casa de Andalucía de Gandia.

23.30 h. Actuación del Grupo Sonakays.

Sábado, 2 de mayo

12.00 h. Festival infantil de baile.

12.30 h. Taller infantil y exhibición hípica.

16.30 h. Tardeo amenizado por el grupo Juanvi Plaza «La Polvorea».

20.45 h Tablao Flamenco, Adrían Benitez (cante), Ana L. Cardona y Lorena Martinez (baile), Sergio Calero (guitarra) y Manuel Quintero (percusión).

23.30 h. Actuación del grupo Desandar.

Domingo, 3 de mayo

Fiesta de la Tapa hasta el mediodía.