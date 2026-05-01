Inician un campaña de firmas para salvar la Alqueria del Trinquet en Almoines

Un grupo de personas vinculadas al mundo universitario, la investigación, la cultura y la defensa del patrimonio de la Safor ha registrado un manifiesto para reclamar la "salvaguarda inmediata" de la Alqueria del Trinquet de Almoines, un Bien de Interés Cultural (BIC) que actualmente está en un estado de deterioro extremo, y a la vez ha iniciado una campaña de recogida de firmas.

El documento ha sido presentado por registro de entrada tanto en el Ayuntamiento de Almoines como en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat, con el fin de exigir "una actuación urgente que evite la pérdida irreversible de uno de los elementos patrimoniales más singulares del entorno histórico de la Huerta de Gandia".

La alquería está protegida como BIC, la máxima figura de protección patrimonial prevista por la legislación valenciana y estatal. Sin embargo, el edificio, que es de propiedad privada, se encuentra en una situación crítica: sólo se mantienen en pie tres muros de la torre, lo que evidencia un riesgo real de derrumbe y desaparición definitiva.

Las personas promotoras recuerdan que la normativa vigente establece la obligación de conservar este tipo de bienes tanto por parte de la propiedad como de las administraciones públicas competentes, que deben velar por su preservación e intervenir ante situaciones de degradación grave.

Por eso, el manifiesto reclama "una intervención inmediata para consolidar la estructura que permita frenar el deterioro actual y abrir el camino a una futura recuperación integral y puesta en valor del inmueble como referente histórico, arquitectónico y paisajístico de la Safor".

Los impulsores advierten que la desaparición de esta alquería "no sería sólo la pérdida de un edificio singular, sino también de una parte esencial de la memoria colectiva, del paisaje agrícola tradicional y del legado rural valenciano".

Adhesiones

Paralelamente a la presentación institucional del manifiesto, se ha puesto en marcha una campaña ciudadana de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org, con el objetivo de ampliar la movilización social y reclamar una respuesta rápida de las administraciones.

Entre las primeras adhesiones figuran profesoras universitarias, historiadores, arqueólogos, escritoras, periodistas, profesionales de la cultura y representantes del tejido asociativo valenciano, entre ellas personalidades vinculadas a la Universitat de València, la Universitat Politécnica de València, el CSIC y diversas entidades cívicas y culturales.