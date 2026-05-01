Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHuelga médicosMislata hinchablePPCV y LlorcaCementerio de ValènciaNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

VAIVÉN

Prieto celebra sus 37 años "dedicado a la mejor vocación del mundo, ser alcalde de Gandia"

El primer edil sube a las redes una fotografía junto a su madre y una tarta de cumpleaños

Prieto con su madre este viernes.

Prieto con su madre este viernes. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, celebra hoy, 1 de mayo, su 37º aniversario. En una imagen con su madre publicada en redes sociales, junto a una tarta de cumpleaños, comenta que lo hace "bien rodeado, y agradecido a la vida, porque a pesar de los momentos malos, hemos sabido siempre mirar hacia adelante y creer en la alegría".

Lo festeja, continua, "dedicado a la mejor vocación del mundo: el honor de ser alcalde y trabajar sin descanso, con pasión por Gandia y por los ciudadanos y ciudadanas, por la ciudad que amamos". Prieto asegura que es "un apasionado" por lo que hace y se muestra "convencido de que lo mejor está por venir".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
  2. Hito histórico en Tavernes de la Valldigna: Las patinadoras Vega Escrihuela Gil y Gala Peris Grau competirán en la Copa del Mundo
  3. La falla Vilanova de Gandia replica a las críticas de un vecino y estudia posibles acciones legales
  4. El IES Veles e Vents de Gandia se moviliza por la posible supresión de un ciclo formativo implantado desde hace más de 20 años
  5. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  6. Nadie quiere las palmeras de la playa de l'Auir de Gandia
  7. Gandia se prepara para la XIII Fira del Motor con 33 firmas y 20.000 metros cuadrados de exposición
  8. Centenares de usuarios del tren Gandia-València sufren dos días de caos y averías

Prieto celebra sus 37 años "dedicado a la mejor vocación del mundo, ser alcalde de Gandia"

Miguel Vicens, próximo hijo predilecto de Oliva, reinventa el Juicio Final con su gran obra “La última verdad”

Miguel Vicens, próximo hijo predilecto de Oliva, reinventa el Juicio Final con su gran obra “La última verdad”

Los vecinos de Oliva suspenden en recogida selectiva: sólo separan el 17 % y el 83 % va al contenedor gris

Gandia celebra la XVI Feria de Abril este puente de mayo: consulta la programación

Catorce centros educativos de Gandia participan en Som Música 2026

El alcalde de Gandia denuncia ante la Policía Nacional e Instagram un aumento de 40.000 seguidores falsos en su cuenta

El alcalde de Gandia denuncia ante la Policía Nacional e Instagram un aumento de 40.000 seguidores falsos en su cuenta

La Safor tiene tres nombres propios: María, José y Vicente

La Safor tiene tres nombres propios: María, José y Vicente

Finalizan las obras del mayor proyecto para prevenir inundaciones en Gandia

Tracking Pixel Contents