VAIVÉN
Prieto celebra sus 37 años "dedicado a la mejor vocación del mundo, ser alcalde de Gandia"
El primer edil sube a las redes una fotografía junto a su madre y una tarta de cumpleaños
Gandia
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, celebra hoy, 1 de mayo, su 37º aniversario. En una imagen con su madre publicada en redes sociales, junto a una tarta de cumpleaños, comenta que lo hace "bien rodeado, y agradecido a la vida, porque a pesar de los momentos malos, hemos sabido siempre mirar hacia adelante y creer en la alegría".
Lo festeja, continua, "dedicado a la mejor vocación del mundo: el honor de ser alcalde y trabajar sin descanso, con pasión por Gandia y por los ciudadanos y ciudadanas, por la ciudad que amamos". Prieto asegura que es "un apasionado" por lo que hace y se muestra "convencido de que lo mejor está por venir".
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