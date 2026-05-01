Prieto celebra sus 37 años "dedicado a la mejor vocación del mundo, ser alcalde de Gandia"

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, celebra hoy, 1 de mayo, su 37º aniversario. En una imagen con su madre publicada en redes sociales, junto a una tarta de cumpleaños, comenta que lo hace "bien rodeado, y agradecido a la vida, porque a pesar de los momentos malos, hemos sabido siempre mirar hacia adelante y creer en la alegría".

Lo festeja, continua, "dedicado a la mejor vocación del mundo: el honor de ser alcalde y trabajar sin descanso, con pasión por Gandia y por los ciudadanos y ciudadanas, por la ciudad que amamos". Prieto asegura que es "un apasionado" por lo que hace y se muestra "convencido de que lo mejor está por venir".