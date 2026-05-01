La Safor tiene tres nombres propios: María, José y Vicente

¿Quién no ha caminado alguna vez por las calles de su pueblo imaginando el nombre de las personas con las que se cruza? ¿A quién no le han revelado un nombre y, casi sin pensarlo, ha sentido que ese rostro pertenecía a otro distinto? Si estas escenas tienen lugar en la Safor, lo más probable es que la vecina con la que se ha cruzado se llame María —o alguna de las múltiples variantes de este nombre—. Si es hombre, las opciones se reducen casi siempre a dos: José o Vicente. Así se recoge en uno de los últimos informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre los nombres más frecuentes en España, basado en los censos de población a 1 de enero de 2025.

A nivel nacional, María del Carmen se mantiene como el nombre más frecuente en todo el país. La Safor no escapa a esta tendencia, ya que se trata también del antropónimo más repetido en la comarca. De hecho, encabeza la lista en 11 de los 31 municipios, es decir, en uno de cada tres pueblos.

Josefa, que ocupa el puesto número 13, se consolida como el segundo nombre más repetido en la comarca, liderando además la clasificación en ocho municipios. Por su parte, María Dolores —séptima a nivel nacional— completa el podio y se sitúa como el nombre más frecuente en siete localidades.

Benifairó de la Valldigna y Beniflà rompen, en parte, esta tendencia. En el primer caso, los dos nombres más habituales son Josefa y Rosa, mientras que en Beniflà destacan Dolores y Andrea.

Las tres principales ciudades de la comarca tampoco escapan a estas costumbres. En Gandia predominan María y Mari Carmen; en Tavernes de la Valldigna, Josefa y María; y en Oliva, María e Isabel.

El abanico es más amplio en el caso de los varones. En este grupo, son cuatro los nombres que dominan en los 31 municipios de la Safor. José encabeza la clasificación, al ser el más frecuente en 19 localidades. Vicente es el nombre más habitual en 16 municipios, mientras que Salvador destaca en 14 pueblos y Antonio mantiene una fuerte presencia en otros nueve.

En este caso, tres localidades rompen la tendencia general. En Beniflà destacan David y Sergio, en Almiserà predomina Javier, y en Guardamar de la Safor sobresalen Carlos y Javier.

José y Vicente son los nombres más comunes en Tavernes de la Valldigna y Oliva, mientras que en Gandia destacan José y Antonio.

Los nombres menos comunes

La estadística también muestra algunos de los nombres menos utilizados en la comarca. En el caso de Gandia, que recoge hasta 806 antropónimos masculinos, algunos de los nombres más curiosos son Viacheslav, Taras o Smail, que demuestran la variedad de culturas presentes en la ciudad.

La capital comarcal cuenta con hasta 781 antropónimos femeninos. Los menos comunes son Zoraida, Zinaida, Yaroslava o Zhor.

Tavernes de la Valldigna, por su parte, cuenta con hasta 257 antropónimos distintos. En el caso de las mujeres, Zoe, Sabrina, Monserrat o Salma se encuentran entre los menos comunes, mientras que entre los hombres existen hasta 224 variedades. Los menos utilizados son Salah, Luis Miguel. Vicente Miguel o Pere.

Oliva alcanza hasta 303 antropónimos distintos entre hombres. Yeray, Yassine o Saul son los menos frecuentes. En cuanto a las mujeres, hay hasta 318. Sarai, Tomasa o Rodica son los menos comunes.

Aunque las familias apuestan cada vez más por nombres modernos —a menudo inspirados en películas u otras referencias contemporáneas—, los nombres más tradicionales siguen ganando terreno.

Noticias relacionadas

Nombres más utilizados por municipios