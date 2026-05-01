Los vecinos de Oliva suspenden en recogida selectiva: sólo separan el 17 % y el 83 % va al contenedor gris

La recogida selectiva no acaba de despegar en Oliva. No es un problema exclusivo de esta ciudad, pero a los olivenses parece que no les apasiona mucho esto de separar en origen y depositar la basura en los respectivos contenedores de colores instalados en la vía pública.

Según datos de la empresa contratista, Fovasa, facilitados por el ayuntamiento y relativos al año 2025, el 83 % de los residuos, sin contar con el vidrio, se depositaron en el contenedor gris, también llamado de resto, y el 17 % restante a los selectivos, de los cuales el 6 % son envases ligeros, el 5 % papel y cartón, y el 6 % corresponde a la fracción orgánica.

Estas cifras de reciclaje, según advierte el propio ayuntamiento en un comunicado, están por debajo de la media española, que se encuentra aproximadamente en el 35-40 % por los residuos municipales totales, y del objetivo de la Unión Europea, marcado en el 50 % para 2025.

Cabe recordar que las directivas europeas obligan a separar más y a ir reduciendo la cantidad de basura depositada en el contenedor gris. En ello insisten también los ayuntamientos, y el propio Consorcio de Residuos, puesto que un mal dato en este apartado penaliza al municipio e incrementa el recibo de la basura para todos.

Sí que están algo más concienciados en Oliva los llamados "grandes productores", como supermercados, comercio y hostelería. Su correcta gestión, incentivada por el ayuntamiento, permitió recoger de forma separada en un año 393.020 kg en la fracción de orgánica, en donde la mayor parte de los residuos era de orgánica pura.

El ayuntamiento apunta que la mayor parte de las descargas de orgánica de los contenedores instalados en la vía pública terminan en el gris debido al alto contenido en impropios. Y, por tanto, no se pueden considerar como "recogida selectiva". Durante este periodo se recogieron y gestionado correctamente un total de 542.341 kilos.

Colaboración ciudadana

El Gobierno de Oliva recuerda que "se ha realizado un gran esfuerzo, tanto económico como logístico, para mejorar el servicio de recogida de residuos urbanos y también la limpieza viaria con un nuevo contrato más completo, la renovación de contenedores, con carteles informativos sobre qué tipo de residuos debe depositarse en cada uno de los contenedores, y reuniones con los vecinos y grandes productores".

Por ello, desde el ayuntamiento piden nuevamente la colaboración ciudadana en lo que se refiere al correcto uso de los contenedores, separando los residuos, y también civismo a la hora de mantener limpios los espacios públicos.