Xeraco retira varias palmeras afectadas por el picudo rojo en el casco urbano

El Gobierno de Xeraco está retirando varias palmeras situadas en la plaza de la Generalitat tras detectar, en una revisión periódica, que están afectadas por la plaga del picudo rojo. Por ahora han sido cinco los ejemplares talados, pero no se descarta que se corten más en los próximos días, por esta misma causa.

El alcalde, Avelino Mascarell, explica que la medida se adopta para prevenir riesgos a la población, de hecho se cayó un ejemplar hace un tiempo, y además se cumple con las quejas de los vecinos, que presentaron escritos por registro de entrada alertando de la precaria situación y de la inestabilidad de estas palmeras.

Se da la circunstancia de que esta semana también se han iniciado obras de reforma en esa misma plaza, después de casi 40 años sin actuar. El proyecto contempla la renovación del pavimento, del mobiliario urbano y la plantación de plataneros, que en verano dan más sombra que las palmeras. El tiempo de ejecución es de tres meses y el presupuesto, que cuenta con una subvención de la Generalitat, es de 376.940 euros.

Críticas de Compromís

Al respecto desde Compromís consideran que plagas como estas se deben a la "falta de mantenimiento", y siguen reclamando, como ya pidieron en el pleno el año pasado, a través de una moción, que rechazó el PP, "un plan de protección del arbolado existente" así como su inventariado.

El alcalde replica que el ayuntamiento ha contratado para cuatro años a una empresa para el mantenimiento de parques y jardines, que antes no existía, añade que durante los años en que gobernó la izquierda (2013-2019) también se talaron palmeras por picudo, y asegura que en esta legislatura se han plantado más árboles que en aquella etapa, "al menos dos por cada uno que plantaron Compromís y PSPV-PSOE".

La plaga del picudo rojo afecta en la Safor a parcelas tanto públicas como privadas. En Oliva el ayuntamiento ha recordado en alguna ocasión a aquellos particulares que tienen palmeras la obligación de revisarlas.

Potries tuvo que retirar en marzo de 2025 tres palmeras que llevaban plantadas en la céntrica plaza del País Valencià hace más de 30 años, no por picudo, sino por troncos carcomidos, y tras organizar una "fiesta de despedida", ya que tenían un carácter emblemático, las sustituyó por limoneros.