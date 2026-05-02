Joan Mascarell, concejal de Actividad de Oliva: "Hay muchas empresas, bares y comercios sin licencia. ¿Lo cerramos todo?"

La presunta vinculación del primer teniente de alcalde de Oliva, Joan Mascarell, quien ostenta, entre otras, las concejalías de Deportes y Actividad, con el bar del campo de fútbol El Morer, destapó en el pleno de abril la posible ausencia de licencia de actividad en algunas empresas y comercios de la ciudad.

El propio Mascarell (Projecte Oliva) realizó esta afirmación tras la pregunta de la concejala de la oposición Ana Morell. La socialista le planteó la presunta falta de licencia de actividad de este bar y si, en caso de ser consciente de esta situación, su concejalía estaba llevando a cabo alguna actuación. "Ya se lo pregunté en el anterior pleno y en varias juntas de gobierno. Como concejal de Actividad, sabe si el bar tiene licencia de actividad. Y, si no tiene, qué actuaciones se están llevando a cabo para que obtenga la licencia", le cuestionó. Morell, por otra parte, le recriminó al concejal que realice transferencias de 800 euros cada mes bajo su nombre. En sus palabras, "¿esta vinculación directa -familiar, pero directa- no supone un conflicto de intereses?".

Tras esta pregunta, Mascarell le mostró un informe, en el que, según explicaba, se recoge que "lo que no tiene actividad es el campo de fútbol El Morer -propiedad de la Real Federación Española de Fútbol-, donde dentro hay un bar". En este sentido, el edil hizo referencia al anterior equipo de gobierno: "El anterior concejal de actividad, es decir, el PSOE, también sabía que no tenía licencia. No hay ni ahora ni antes ni desde el año 1982".

El concejal, que hasta 2023 también fue presidente de la UD Oliva, señala que, tanto en su etapa como dirigente del club como en su condición de edil, ha solicitado en varias ocasiones información sobre los trámites necesarios para obtener la licencia.

"Los técnicos tienen mucho trabajo"

Fue en ese momento cuando llegó a reconocer que no solo este establecimiento, sino otros comercios de la localidad tampoco disponen de esta licencia. Explicó: "No tiene licencia el campo de fútbol El Morer, pero tampoco la tiene el Club de Tenis, muchas empresas del polígono Jovades o Brosquil, bares, restaurantes y tiendas". "¿Qué queréis que hagamos? ¿Lo cerramos? Lo cerramos todo", preguntó a la oposición. Mascarell reconocía que esa "no es la solución", sino, en sus palabras, "la solución es lo que está haciendo el departamento de Actividades, que está regularizando". El edil añadía que "los técnicos tienen mucho trabajo".

A lo largo de su intervención, Mascarell matizó que la respuesta a esta problemática no es cerrar, pero "si creen que se tiene que cerrar, se cierra. A mí me da igual". "Si se tiene que cerrar, se cierra, pero no solo el bar, también el campo y muchas otras cosas".

El debate también contó con la intervención de sus socios de gobierno, que no dudaron en expresar su desacuerdo. El edil Salvador Llopis, presidente de Fomento Económico, manifestó su sorpresa ante estas afirmaciones. "Pensaba que no sería capaz de decir en un pleno que sería capaz de cerrar los otros negocios que no tengan licencia de actividad", lamentó.

Llopis quiso recalcar que su departamento gestiona las licencias y las distintas modificaciones y rectificaciones. "No podemos amenazar a los demás porque un bar no tenga licencia de actividad. Ha dicho que cerremos comercios o empresas. Quiero matizar que una cosa es no tener licencia de actividad porque falta documentación que van presentando, pero el bar El Morer es el único de la ciudad que no tiene licencia de actividad", explicó. Reiteró que este establecimiento "es el único de la ciudad que no ha empezado ni el procedimiento de licencia de apertura. No se puede comparar con cualquier otro bar ni el polígono ni empresa ni todos los que se han mencionado".

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El edil de UCIN, en este sentido, quiso reconocer el trabajo de los empresarios "que están cumpliendo y aportando los requerimientos".