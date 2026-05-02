Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València

Las retenciones que causan en la V-30, prácticamente a diario, los camiones que se dirigen al puerto de València, podrían predecirse y reducirse si se aplicara un sistema ideado para el recinto portuario por tres estudiantes del Campus de Gandia de la UPV.

Ellos son Mario Climent (23 años), que cursa el Grado en Tecnologías Interactivas; Renato Kafure (19 años), de origen brasileño, estudiante del Doble Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, y Comunicación Audiovisual; y ZhangTian "Álex" Liang (26 años), que llegó de China a Gandia expresamente para estudiar el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen.

Estos jóvenes han diseñado un programa informático, llamado VirtualDoors, para gestionar de forma más inteligente y en tiempo real el flujo de camiones que circulan por el puerto de València, aunque también se podría aplicar a otros. La novedad radica en introducir inteligencia artificial a herramientas de control que ya existen para pasar de un modelo reactivo a otro predictivo y autónomo.

“Hoy en día”, explica Mario Climent, “ya existen tecnologías como la lectura de matrículas mediante OCR, la identificación de contenedores o la validación documental, pero todas ellas funcionan de forma aislada y reactiva. Es decir, validan, pero no toman decisiones más allá de permitir o denegar el acceso”.

“Lo que proponemos con VirtualDoors”, prosigue, “es una capa de inteligencia por encima de esa infraestructura ya existente. Cada acceso se convierte en un nodo inteligente con capacidad de decisión local mediante IA embebida, que no solo valida, sino que analiza en tiempo real el estado del tráfico dentro del puerto. El problema actual es que la gestión del tráfico se basa en predicciones construidas con datos históricos, días, semanas o meses anteriores, lo que impide adaptarse a la situación real en cada momento”.

“A partir de ahí”, indica, “el sistema es capaz de anticipar posibles congestiones entre accesos y terminales, y redistribuir dinámicamente el flujo de camiones antes de que se produzcan los cuellos de botella. Esto se consigue mediante coordinación entre múltiples puertas, predicción de tránsito y señalización visual adaptativa que guía a los conductores hacia rutas óptimas. En resumen, no sustituimos lo que ya existe, sino que lo hacemos inteligente, permitiendo pasar de un modelo reactivo a uno predictivo y autónomo”.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Redacción Levante-EMV

Por tanto, VirtualDoors ayudaría a mejorar el fujo de mercancías y a reubicar los camiones. Para su investigación se han basado en datos de fuentes abiertas, aunque la Autoridad Portuaria de València les echó una mano explicándoles cómo funcionaban sus sistemas. El invento por ahora no está patentado, pero ellos son los únicos que conocen el algoritmo en el que se basa.

La gran noticia es que el proyecto ha sido seleccionado para exponerlo en la final de la Huawei ICT Competition, un evento que se celebrará del 3 al 5 de junio en Shenzhen (China), la sede central de la multinacional tecnológica, a media hora de Hong Kong. Serán los únicos españoles que compitan en este concurso, en la categoría de docencia e innovación.

El certamen está destinado a equipos de estudiantes que desarrollan y presentan soluciones tecnológicas aplicadas a problemas reales. Tiene tres fases, nacional, regional y global, y ellos han superado las dos primeras. En su edición anterior contó con la participación de más de 210.000 estudiantes pertenecientes a dos mil centros de enseñanza de un centenar de países distintos.

La ilusión del viaje

Ya están preparando los pasaportes y el 31 de mayo partirán hacia el gigante asiático, un viaje que les hace especial ilusión. Para Renato ir a China y en particular a la ciudad donde se concentra la elite tecnológica mundial "es un sueño que tenía desde pequeño". Mario añade que es "una gran oportunidad para presentar el proyecto, hacer contactos, y demostrar que en el Campus de Gandia la innovación también se construye desde las aulas".

“De cara a la final”, afirma Mario, “aspiramos a los premios globales de la competición, que incluyen dotaciones económicas, certificaciones oficiales de Huawei y, sobre todo, visibilidad dentro del ecosistema tecnológico. Más allá del premio en sí, también es una oportunidad bastante potente de cara a futuro, tanto a nivel profesional como de desarrollo del propio proyecto”.

Tienen como tutor a José Marín-Roig, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica del Campus, que también viajará a China con ellos.

Estudiar en la UPV

En su camino, Renato, "Álex", Mario y el resto de sus compañeros no olvidan el entorno que les acompaña y ayuda, y al que se muestran agradecidos. “Estudiar en el Campus de Gandia ha sido clave para poder llegar hasta aquí. No solo por la base técnica que te da, sino también por el entorno que te permite desarrollar este tipo de iniciativas”, comenta el propio Mario.

De izquierda a derecha Renato Kafure, José Marín-Roig y Mario Climent. / Levante-EMV

“En nuestro caso, por ejemplo, el Grado en Tecnologías Interactivas aporta un enfoque bastante completo, ya que combina programación, inteligencia artificial, diseño de sistemas interactivos y desarrollo de proyectos reales. Esto hace que no solo tengas conocimientos técnicos, sino también capacidad para plantear soluciones completas y enfocadas al usuario, que es justo lo que se pide en una competición como esta”, añade.

“Además”, concluye, “el hecho de contar con programas como Generación Espontánea UPV facilita mucho poder montar un equipo, trabajar en proyectos reales, tener libertad para desarrollar ideas que van más allá de lo académico, y te da acceso a contactos y colaboraciones con entidades externas, como en nuestro caso con el puerto de València, que es algo diferencial”.