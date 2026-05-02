La UE Tavernes toca el cielo y conquista La Nostra Copa

La UE Tavernes de la Valldigna hace historia tras proclamarse campeona de la V edición de la Copa Comunitat Mediterránea ‘La Nostra Copa’ tras vencer por 0-1 al CD Onda en la final celebrada en el Estadi Municipal Nou Pla de La Vila Joiosa. El equipo se alza por primera vez con este trofeo tras un gol de Joan Talens en el minuto 37

La Vila Joiosa vivió anoche una auténtica fiesta del fútbol. El cantante valenciano Jaume Costa interpretó en directo el Himne de la Comunitat Valenciana en la ceremonia previa a la final. Cerca de 700 vecinos y vecinas de la localidad se desplazaron hasta la ciudad para animar a los 'rogets' en una noche épica.

Tras varios intentos por parte del conjunto vallero, en el minuto 37 llegó el primer y único gol de la final para el Tavernes. Un centro tocado, con música, de Aarón lo cabeceó al fondo de la red Joan Talens, que hizo vibrar a todo el público.

Tras el descanso, el Onda salió a por el empate de manera descarada en la reanudación. En la primera incursión en el área de Mallol, salió al corte providencial Meló para evitar el empate en el minuto 48.

En el 60, de nuevo Mallol tuvo en sus botas la igualada, pero su disparo cruzado se fue rozando el palo. El partido era un monólogo blanquirrojo, con un Tavernes cerrado atrás y achicando agua.

Un momento del encuentro. / FFCV

El técnico del CD Onda Fernando García hizo un triple cambio en el 75 para poner una marcha más y lograr la ansiada igualada en los últimos minutos del encuentro.

Las fuerzas comenzaron a flaquear en ambos contendientes. Edu Palomares también movió el banquillo para resistir las embestidas castellonenses en el tramo final del partido.

A tres minutos del tiempo reglamentario el Onda dispuso de una enorme ocasión para forzar la prórroga. El remate de Adrián lo sacó la defensa in extremis.

Tras un ejercicio de resistencia épica, la UE Tavernes de la Valldigna pudo celebrar su primer título copero con su afición, desplazada en masa a La Vila Joiosa.

La próxima temporada, si supera la eliminatoria previa, Tavernes de la Valldigna recibirá a un Primera División en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Recibimiento en Tavernes

Tavernes de la Valldigna todavía celebra este título. La alcaldesa de la localidad, Lara Romero, junto a otros miembros de la corporación municipal se desplazaron hasta la Vila Joiosa para disfrutar del encuentro.

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