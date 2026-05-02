Los vecinos de Tavernes de la Valldigna desalojados ya pueden volver a sus casas 100 días después del temporal

Más de cien días han tenido que esperar los vecinos y vecinas del edificio desalojado en la avenida de la Marina, en Tavernes de la Valldigna, para poder regresar a sus viviendas. El derrumbe de varias terrazas, causado por el fuerte oleaje del temporal Harry, obligó a desalojar a una decena de residentes que se encontraban en ese momento en el inmueble.

Cabe destacar que la mayoría de estas viviendas son segundas residencias, por lo que, en el momento del incidente, la presencia de vecinos era reducida. Las tres familias que fueron evacuadas resultaron ilesas.

A lo largo de estos casi tres meses y medio, los afectados solo han podido acceder al edificio acompañados de la Policía Local para recoger sus pertenencias. Para poder volver a residir en el inmueble, según explicaban los vecinos, era necesario presentar un informe técnico elaborado por un estudio de arquitectura y firmado por un profesional colegiado, que garantizara la seguridad del acceso tras evaluar el estado del edificio y diversos aspectos estructurales.

Recientemente, los vecinos han aportado la documentación necesaria al ayuntamiento, un hecho que ya les permite regresar a sus viviendas. Algunos de ellos tuvieron acceso ayer por primera vez para conocer el estado de sus casas. Marien Císcar lo hará hoy.

Císcar, que también es concejala del PP en el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, señala que "tenemos muchas ganas de volver". Sin embargo, esta alegría se entremezcla con el miedo. Como ella misma relata, "también hay miedo porque te asomas al comedor y ves el vacío".

Una de las terrazas derribadas por el oleaje. / Levante-EMV

Esta vecina se encontraba en el inmueble cuando se produjo el derrumbe. "Nos costará un poco acostumbrarnos a estar ahí. Yo en mi casa me sentía protegida, pero he visto que no es así. Supongo que será un proceso que tendremos que superar poco a poco", relata. Añade: "Aprovecharemos estos días para poner todo en su sitio, ya que aquel día salimos corriendo, por lo que todo estará como lo dejamos".

Durante las últimas semanas, en el marco de las actuaciones de emergencia impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han retirado los escombros de las terrazas que aún permanecían sobre la arena.

El edificio se encuentra actualmente vallado. Además, como explica Císcar, los vecinos han tenido que adecuar sus casas para poder residir en ellas. Entre las distintas actuaciones, han instalado barandillas en los ventanales de los primeros pisos y han tenido que inutilizar las puertas de acceso al mar.

Sin arena

Las actuaciones de emergencia también incluyen la aportación de 60.000 metros cúbicos de arena a lo largo de estas semanas. Como informó este diario, el ayuntamiento preveía que el Gobierno de España iniciara la semana pasada el vertido en las zonas más críticas de la costa vallera tras los desperfectos, que ascienden a un millón de euros, provocados por el temporal Harry. Sin embargo, los técnicos todavía se encuentran adecuando la zona.

Estas actuaciones se están llevando a cabo a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental del gran proyecto de regeneración de playas, que incluye la Goleta de Tavernes y el Brosquil de Cullera.

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Los vecinos denuncian el retraso de estas intervenciones, que contrasta con el notable avance de los trabajos en otras localidades como Sagunt o Cullera.