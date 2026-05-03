Moltes gràcies i enhorabona, Amparo Gasque

Amparo Gasque. / Levante-EMV

Xaro Triguero

Gandia

La meua companya Amparo està feliçment preparada per a la seua jubilació imminent, i jo he decidit dedicar-li unes paraules de reconeixement, d'admiració, d'agraïment i d'estima que servisquen per a compensar, si més no, l'estrès que suporta pels últims dies de feïna que vol aprofitar per a deixar-s'ho tot ben aclarit.

Ella és una persona molt seriosa, en tots els sentits de la paraula, i directa en el tracte. El que t'ha de dir, t'ho diu sense filtres ni bobades que pogueren portar-te a malentesos. Tal qual és, tal qual t'ho explica. I, si no t'agrada, doncs... que no t'agrade. Però aquesta actitud tant formal no li lleva ni una miqueta de la bondat i l'amabilitat que tampoc no pot amargar-hi quan qualsevol li demana ajuda o li consulta alguna qüestió.

En la meua vida laboral, dins i fora de l'Ajuntament de Gandia, conec molt poques persones amb la capacitat i la voluntat que ella demostra cada dia per a gestionar amb una tècnica exquisida qualsevol assumpte, amb una saviesa infinita perquè té en el seu cap privilegiat un arxiu immens, un disc dur farcit d'informació, i perquè sap molt de gestió i de dret administratiu i urbanístic, de planejament municipal, de notaries, de registres de la propietat, d'expropiacions, de patrimoni públic, i de mil coses més.

Qui substituirà Amparo? No se sap. No es pot. Ningú dóna el perfil professional necessari perquè seria impossible trobar una altra Amparo.

Ha treballat amb excel·lència professional, i ha contribuït especialment a dignificar amb el seu treball la funció pública. L'Ajuntament de Gandia li deu molt i Gandia també.

Però, per damunt de tot això, m'alegre molt per ella. Perquè es mereix moltíssim jubilar-se i gaudir de temps per a dedicar-li'l a les netes i a la família després d'una vida laboral intensa i excel·lent. Així que li desitge molta salut, molta sort, i que no oblide el Departament d'Urbanisme, que l'esperem per a pròxims combois i celebracions.

