Una abogada y madre 'influencer' de Gandia lanza un cuento para educar a los niños en el uso seguro de internet

Andrea Millet, natural de la Font d'en Carròs y residente en Gandia, acaba de publicar un cuento infantil ambientado en internet, titulado "Una aventura digital, aprendiendo a navegar seguros". El cuento, con ilustraciones de Anabel Juste, está editado por NPQ, del grupo Sargantana.

El objetivo es concienciar sobre el cuidado de los más pequeños en el entorno digital mediante un lenguaje adaptado y positivo. Andrea es madre de una hija de poco más de un año, y también es abogada, especializada en derecho laboral, de familia, y en los derechos digitales de los menores.

Como abogada Andrea es consciente de los delitos invisibles que acechan tras una conexión; como madre, siente la necesidad de no "llegar tarde" a la educación digital de su hija. Y es que la seguridad infantil ya no se limita solo a los parques o al hogar; ahora se extiende al vasto universo de internet.

La idea de escribir un cuento le vino después de hacer un curso de ciberdelincuencia, y conocer que la mayoría de las víctimas de estos delitos son menores que no conocen los peligros de internet. "Además, me gusta leerle cuentos ilustrados a mi hija, así que decidí publicar uno sobre esta materia", explica.

Interior del cuento. / Levante-EMV

Andrea ya era conocida en redes sociales. Tras nacer su hija decidió aportar su conocimiento legal deforma cercana y útil a través de su cuenta de Instagram, @familiaenregla, que actualmente tiene 17.200 seguidores. Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para familias que buscan asesoramiento en el día a día legal y protector de la crianza.

En el cuento, a través de la historia de Vera y su primo Arón, los pequeños lectores, después de que su abuela les regale una tableta, viajan a Redelandia, un lugar mágico donde la Guardiana Filtro les enseña tres reglas fundamentales para reconocer a los "monstruos" que se esconden tras disfraces digitales, como los imitadores de caras o los cazadores de secretos.

Cubierta del cuento. / Levante-EMV

Otros personajes son la Señora Desconecta, que anima a los niños a disfrutar al aire libre sin pantallas, la Sabia Contraseña o el Capitán Tiempo, quien les habla de la necesidad de marcar un límite conectados.

Salud digital

Andrea aclara que ella no es enemiga de internet ni de las pantallas, de hecho es consciente de que son fundamentales para el desarrollo profesional y para la mayoría de los trabajos actuales, "pero debemos cuidarnos y tener salud digital", comenta. Al final del cuento hay una guía para los familiares, con el fin de dar pie a la conversación en familia y tener un pensamiento crítico.

La autora es madre, abogada y ofrece consejos en Instagram. / Levante-EMV

Por tanto, el cuento está diseñado como punto de partida que abra conversaciones necesarias en el seno familiar. "No busca dar miedo", explica la autora, "sino ofrecer herramientas y que las personas adultas podamos acompañar con más consciencia, amor y presencia".

La obra se puede adquirir a través de la editorial, en algunas librerías, directamente en su web o a través de perfil de Instagram de la autora.