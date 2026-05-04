Agenda sociocultural en el Real de Gandia para esta semana

El Ayuntamiento del Real de Gandia ha programado diversas actividades para esta semana. En el centro social habrá dos talleres infantiles, ambos a las 17.30 horas, uno el martes, "Decora tu delantal", para pintar; y otro el jueves "Creu tu sombrero de chef", de manualidades.

El jueves a las 11 h en el centro social taller de memoria para mayores. El sábado espectáculo "Màgica il·lusió", a las 18 h en la Casa de la Cultura.

También tendrán lugar la salida habitual del programa El Real Camina, el viernes a las 9 horas desde la plaza del Beato Carmelo. Además, el fin de semana estará marcado por las celebraciones religiosas de la Virgen de los Desamparados.