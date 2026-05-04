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Agenda sociocultural en el Real de Gandia para esta semana

El ayuntamiento programa talleres para niños en el centro social, otro de la memoria para mayores y un espectáculo infantil de magia el sábado

Manualidades en el centro social.

Manualidades en el centro social. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Ayuntamiento del Real de Gandia ha programado diversas actividades para esta semana. En el centro social habrá dos talleres infantiles, ambos a las 17.30 horas, uno el martes, "Decora tu delantal", para pintar; y otro el jueves "Creu tu sombrero de chef", de manualidades.

El jueves a las 11 h en el centro social taller de memoria para mayores. El sábado espectáculo "Màgica il·lusió", a las 18 h en la Casa de la Cultura.

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También tendrán lugar la salida habitual del programa El Real Camina, el viernes a las 9 horas desde la plaza del Beato Carmelo. Además, el fin de semana estará marcado por las celebraciones religiosas de la Virgen de los Desamparados.

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