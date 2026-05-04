El Ayuntamiento de Gandia publica el listado provisional de admitidos en la Red Municipal de Escoletes

El Ayuntamiento de Gandia es uno de las primeros que realiza el proceso de escolarización para la Red Municipal de Escoletes. Gandia ofrece un total de 408 plazas de 0 a 3 años que "suplen la considerable carencia, por no decir inexistencia, que tanto en nuestra ciudad como en todo el territorio valenciano, la Consellería de Educación tiene en este tramo», según asegura la regidora de Educación, Esther Sapena,

Sapena destaca que «es cierto que la Consellería hizo gratuito el servicio, pero un servicio que no existía; un servicio, el responsable del cual no ha abierto ni una sola aula en tres años de legislatura, derivando su responsabilidad de garantizar la educación universal de todos los niños y niñas a los Ayuntamientos y a las entidades concertadas y privadas, que son las que están finalmente recibiendo dinero público por un servicio que tendría que ser público, puesto que lo pagamos entre todos y todas».

En Gandia, la Conselleria de Educación solo ofrece 90 plazas públicas de 2 a 3 años, "que ya eran gratuitas" y cero de 0 a 2 años, frente a las 408 que el Ayuntamiento sustenta con todo el esfuerzo de las arcas municipales. «Lo hacemos porque es necesario y porque creemos firmemente en la educación pública universal y el derecho de nuestras familias a poder conciliar y lo continuaremos haciendo mientras la Conselleria no asuma sus obligaciones y abra las aulas necesarias para cubrir toda la demanda existente», apunta Sapena.

En este contexto se explicaría muy bien el proceso de admisión y la gestión de nuestras listas de espera: El proceso de Gandia empieza y acaba de los primeros y por eso se hace necesario, según Sapena, hacer mucha pedagogía de los números que van publicándose, «que a veces son muy fríos y no representan la totalidad de la realidad que implican, creando situaciones de angustia en las familias evitables».

El departamento de Educación publica este lunes el primer listado provisional de admitidos a las escoletes, después de muchos días de intenso trabajo por parte del personal para valorar cada solicitud, puntuarla y comprobar meticulosamente toda la documentación aportada por las familias.

Desde el Ayuntamiento se reitera que se trata de un listado que está sujeto a muchas modificaciones que el mismo proceso implica y que se repiten para tranquilidad de las familias que quedan fuera en este primer listado cada año.

Este año (2026) se han recibido al departamento 321 solicitudes, de las cuales han sido excluidas, por varios motivos, como duplicidades o no cumplir los requisitos, 45, por lo cual solicitudes admitidas a trámite en su 276.

Del total de 408 plazas con las que cuenta la Red Municipal de Escoletes, después de la matriculación del alumnado que continuaban al escoleta del curso anterior, se ofrecían 194 plazas para alumnado recién llegado. Han sido admitidas un total de 185 solicitudes, por lo cual quedan en lista de espera provisional 91 solicitudes y 9 vacantes.

A partir de ahora empieza el proceso de matriculación, que es obligatorio para mantener la plaza y que en caso de no formalizarse implica la pérdida automática de esta, pasando al siguiente niño o niña de la lista de espera.

Teniendo en cuenta que "somos la primera administración que realiza el proceso de matriculación, lo que nos encontramos, año tras año, son muchas, y digo muchas, las familias que hicieron la prescripción en la red de escoletes al mismo tiempo que solicitaban plaza en centros públicos, concertados o privados, que como ya he dicho, no han anunciado sus listados de admitidos y que muchas veces hasta bien entrar julio, no lo hacen», indica la concejala.

Es por eso que la lista de espera actual no dejará de correr y reducirse hasta el mes de septiembre, momento en que ya se podrá tener una previsión concreta de cuántas son las familias que finalmente no han podido optar en una plaza en nuestra red.

Puntualización

Por otro lado, hay una puntualización sobre estos datos, que la regidora también ha querido compartir con la opinión pública: De las 91 familias que se han quedado fuera de la lista provisional de admitidos, 52 no viven en Gandia o no lo han acreditado. «Gandia es una ciudad acogedora. En nuestras escoletes, cuando hay plazas, incorporamos a todos los niños y niñas que las solicitan, vivan donde vivan, pero en una primera matriculación es de justicia que los niños y niñas que viven en nuestra ciudad tengan preferencia, la cual se certifica en la obtención de la puntuación de 10 puntos al baremo».

Una vez explicadas las cifras, se ha informado las familias que ahora se abre un periodo de consulta y reclamaciones hasta el día 8 de mayo; los días 18 y 19 se publicará la primera lista definitiva a falta de formalizar las matrículas, formalización que las familias tendrán que llevar a cabo entre los días 20 y 25 de mayo.

Se puede encontrar toda la información relativa en el proceso de escolarización de la Red Municipal de Escoletes de Gandia a la web del Ayuntamiento de Gandia https://www.gandia.es Apartados: Áreas Municipales – Educación - Escuelas infantiles - escolarización.

Una vez concluida la fase de matrícula, la regidora de Educación ha instado a las familias a tener activos los teléfonos y mails facilitados para que el personal del departamento pueda contactar para ofrecerles las plazas que vayan quedando vacantes, que "como ya he explicado serán muchas, como cada año».

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«Gracias a todas las familias que han apostado por la Red Municipal de Escoletes de Gandia, tranquilidad a las que todavía no tienen una plaza y ponerme a mí misma y a todo el personal del Departamento de Educación (situado a Marcas de *Campo n.º 1-y con teléfono 96 295 96 60 y mail educacio@gandia.org) a disposición de las familias para informarlas y acompañarlas en este proceso bonito, pero a veces estresante que supone la incorporación en la escuela de vuestros pequeños», destaca Sapena.