El BoxSafor Club Gandia triunfa en el Campeonato de España y compite en la Copa de Europa de kick boxing

Los deportistas de BoxSafor Club Gandia, Andrea Martínez y Borja Moreno, han competido el pasado domingo 3 de mayo en la Copa de Europa de kick boxing celebrada en Varazdin (Croacia).

Moreno quedó fuera de la competición en cuartos de final, tras dos combates después de sufrir una incomprensible descalificación cuando la superioridad ante el rival era manifiesta, quedándose a un paso del podio.

Martínez realizó una excelente competición en cuatro combates al mas alto nivel, quedando también apeada en cuartos de final entre un total de 30 competidoras en su categoría.

El director técnico del club gandiense, José Antonio Núñez, destaca la competitividad de los dos deportistas y vuelve a casa con importante información para trazar el trabajo con los dos internacionales de cara a próximos eventos.

Nacional

Tanto Borja Moreno como Andrea Martínez también fueron protagonistas en el último Campeonato de España, disputado recientemente en la Ciudad Deportiva Camilo Cano (La Nucia), en esta ocasión junto a otros deportistas del BoxSafor Club Gandia como Agueda Bosch y Margarita Shtal.

Moreno revalidó el título nacional en la modalidad de Kick Light volviendo a mostrarse intratable en las distintas eliminatorias con un recital en la final frente a un fuerte contrario de Castilla y León. En la modalidad de Light Contact se adjudicó la medalla de plata tras perder una controvertida final con decisiones arbitrales muy protestadas por el técnico José A. Núñez.

La júnior Andrea Martínez también se hizo con el título nacional en la modalidad de Low Kick (Ring Sport) en la cual debutaba, dejando muy buenas sensaciones al cambiar de registro en la modalidad gracias a un excelente trabajo técnico, siendo muy precisa en los contragolpes.

Margarita Shtal se mostró muy competitiva en las dos modalidades, superando varias eliminatorias y disputando dos finales de muy alto nivel, en las cuales se pudo observar el crecimiento de la deportista en competición.

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Por parte, Agueda Bosch se alzó con la medalla de bronce tras cuatro combates en los que se empleó a fondo, mostrando un excelente ritmo de combate y dejando muy buenas sensaciones de cara a futuras competiciones.