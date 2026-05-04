El CA Gandia Alpesa se mantiene en la élite con su triple podio en el Campeonato de España de carreras de montaña
Los deportistas de la entidad gandiense suman una plata y dos bronces en Aguilar de Campoo (Palencia) tras ganar el oro por equipos en 2025
El Club Atletisme Gandia Alpesa suma nuevos éxitos en competiciones nacionales. Ahora, en el Campeonato de España de Trail Running (carreras de montaña), que se ha disputado en la localidad palentina de Aguilar de Campoo este pasado fin de semana. El equipo gandiense vuelve de tierras palentinas con una medalla de bronce por equipos y una plata individual absoluta y un bronce individual por categorías.
La competición arrancaba con la modalidad de subida vertical, que tuvo que retrasarse y modificar el recorrido debido a la meteorología. El equipo masculino del CA Gandia Alpesa lograba colarse en el podio por clubes con una magnífica tercera posición tan solo superado por el Atletismo Albacete y el AD Marathon.
El primer podio se conseguía gracias a las brillantes actuaciones de Adrián Ivars, Manel Garcia, Carlos Pascual, Carles Armengol y Sergi Sala, que sirven para mantener al club gandiense un año más en un podio nacional absoluto por clubes, tras proclamarse campeones en el 2025.
En la misma modalidad, el atleta de Tavernes de la Valldigna, Carles Armengol, lograba colgarse la medalla de bronce en la categoría M35, cerrando una jornada histórica para el club de la ciudad de Gandia.
Más alegrías
En la jornada del domingo, la alegria para toda la afición del trail running de la Safor y la Marina Alta la protagonizaba el atleta Adrián Ivars, que ganó la medalla de plata individual absoluta en la modalidad Classic y que de esta manera podía subir por primera vez a un podio nacional, tras las grandes actuaciones de ediciones anteriores.
Junto a Adrián Ivars, el resto del equipo masculino formado por Manel Garcia, Fernando LLacer, Carles Armengol, Alex Pastor y Eugeni Gil lograban clasificar al C.A.Gandia Alpesa en una meritoria 7ª posición entre 25 clubes participantes.
En categoría femenina, las chicas del club azulón lograban una 9ª plaza por clubes con la destacada actuación de Reyes Moreno, Maribel Caro y MªTere Montes que junto a la atleta sub20, Paula Giner, (posición 26ª en su categoría) ponían el colofón a una gran actuación global del club de la comarca de la Safor en una nueva edición del Campeonato de España de trail running.
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