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El CA Gandia Alpesa se mantiene en la élite con su triple podio en el Campeonato de España de carreras de montaña

Los deportistas de la entidad gandiense suman una plata y dos bronces en Aguilar de Campoo (Palencia) tras ganar el oro por equipos en 2025

El CA Gandia Alpesa, a la derecha, tercer clasificado en el podio masculino por clubes

El CA Gandia Alpesa, a la derecha, tercer clasificado en el podio masculino por clubes / CA Gandia Alpesa

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Club Atletisme Gandia Alpesa suma nuevos éxitos en competiciones nacionales. Ahora, en el Campeonato de España de Trail Running (carreras de montaña), que se ha disputado en la localidad palentina de Aguilar de Campoo este pasado fin de semana. El equipo gandiense vuelve de tierras palentinas con una medalla de bronce por equipos y una plata individual absoluta y un bronce individual por categorías.

La competición arrancaba con la modalidad de subida vertical, que tuvo que retrasarse y modificar el recorrido debido a la meteorología. El equipo masculino del CA Gandia Alpesa lograba colarse en el podio por clubes con una magnífica tercera posición tan solo superado por el Atletismo Albacete y el AD Marathon.

El primer podio se conseguía gracias a las brillantes actuaciones de Adrián Ivars, Manel Garcia, Carlos Pascual, Carles Armengol y Sergi Sala, que sirven para mantener al club gandiense un año más en un podio nacional absoluto por clubes, tras proclamarse campeones en el 2025.

El atleta de Tavernes de la Valldigna, Carlos Armengol, a la derecha, podio individual M35

El atleta de Tavernes de la Valldigna, Carlos Armengol, a la derecha, podio individual M35 / CA Gandia Alpesa

En la misma modalidad, el atleta de Tavernes de la Valldigna, Carles Armengol, lograba colgarse la medalla de bronce en la categoría M35, cerrando una jornada histórica para el club de la ciudad de Gandia.

Más alegrías

En la jornada del domingo, la alegria para toda la afición del trail running de la Safor y la Marina Alta la protagonizaba el atleta Adrián Ivars, que ganó la medalla de plata individual absoluta en la modalidad Classic y que de esta manera podía subir por primera vez a un podio nacional, tras las grandes actuaciones de ediciones anteriores.

Junto a Adrián Ivars, el resto del equipo masculino formado por Manel Garcia, Fernando LLacer, Carles Armengol, Alex Pastor y Eugeni Gil lograban clasificar al C.A.Gandia Alpesa en una meritoria 7ª posición entre 25 clubes participantes.

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