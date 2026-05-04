Carta a la ciutadania: Llistat PROVISIONAL d’admesos a la Xarxa d’Escoletes Municipal de Gandia
Esther Sapena Peiró
Cada any, l’Ajuntament de Gandia som una de les primeres entitats que realitza el procés d’escolarització per a la Xarxa d’escoletes Municipals, molt abans que la Conselleria d’Educació, de les escoletes concertades i privades i de la resta de municipis del País Valencià que com a Gandia fan l’esforç de comptar amb una xarxa pròpia d’escoletes.
Un total de 408 places de 0-3 que supleixen la considerable mancança, per no dir inexistència, que tant a la nostra ciutat com arreu de tot el País Valencià, la Conselleria d’Educació té en este tram.
Sí, és cert que la Conselleria va fer gratuït el servei, però un servei que no existia; un servei, el responsable del qual no ha obert ni una sola aula en 3 anys de legislatura derivant la seua responsabilitat de garantir l’educació universal de tots els xiquets i xiquetes als Ajuntaments i a les entitats concertades i privades, que són les que estan finalment rebent diners públics per un servei que hauria de ser públic, ja que el paguem entre tots i totes.
A Gandia, la Conselleria d’Educació sols ofereix 90 places de 2-3 anys públiques (que ja eren gratuïtes) i zero de 0 a 2, enfront de les 408 que este Ajuntament sustenta amb tot l’esforç de les arques municipals que no contemplen diners propis per a oferir este servei. Ho fem perquè és necessari i perquè creguem fermament en l’Educació pública universal i el dret de les nostres famílies a poder conciliar i ho continuarem fent mentre la Conselleria no assumisca les seues obligacions i òbriga les aules necessàries per a cobrir tota la demanda existent.
Em sembla un context necessari per a començar a explicar el nostre procés d’admissió i la gestió de les nostres llistes d’espera.
El nostre procés comença i acaba dels primers i per això cal fer molta pedagogia dels números que van publicant-se, que de vegades són molt freds i no representen la totalitat de la realitat que impliquen, creant situacions d’angoixa en les famílies evitables.
Hui, des del departament d’Educació, després de molts dies d’intens treball per part del nostre personal, per tal de valorar cada sol·licitud, puntuar-la i comprovar meticulosament tota la documentació aportada per les famílies, publiquem el primer llistat provisional d’admesos a les escoletes.
Vull reiterar que és un llistat PROVISIONAL, ja que està subjecte a moltes modificacions que el mateix procés implica i que es repeteixen, per a tranquil·litat de les famílies que queden fora en este primer llistat, cada any.
A continuació ho explicaré detalladament perquè siguen sabedores i visquen la natural angoixa que suposa quedar-se en primera instància fora de l’escoleta desitjada, amb la calma més gran i paciència possible.
Començaré per les dades:
Este any 2026, hem rebut al departament 321 sol·licituds, de les quals han estat excloses, per diversos motius, com duplicitats o no complir els requisits, 45, per la qual cosa sol·licituds admeses a tràmit en son 276.
Del total de 408 places en les quals compta la Xarxa Municipal d’escoletes, després de la matriculació dels alumnes que continuaven a l’escoleta del curs anterior, s’oferien 194 places per a alumnat nouvingut.
Han estat admesos un total de 185 sol·licituds, i per això queden en llista d’espera PROVISIONAL 91 sol·licituds i 9 vacants.
A partir d’ara comença el procés de matriculació, que és obligatori per mantindre la plaça i que en cas de no formalitzar-se implica la pèrdua automàtica d’esta, passant al següent xiquet o xiqueta de la llista d’espera.
Tenint en compte que som la primera administració que realitza el procés de matriculació, el que ens trobem, any rere any, són moltes, i dic moltes, les famílies que feren la prescripció a la xarxa d’escoletes al mateix temps que sol·licitaven plaça a centres públics, concertats o privats, que com ja he dit, no han anunciat els seus llistats d’admesos i que moltes vegades fins ben entrar juliol, no ho fan.
És per això que la llista d’espera actual no deixarà de córrer i acurtar-se fins al mes de setembre, moment en què ja podrem tindre una previsió concreta de quantes són les famílies que finalment no han pogut optar a una plaça a la nostra xarxa.
Per altra banda, hi ha una puntualització sobre estes dades que també em sembla just compartir-la amb l’opinió pública.
De les 91 famílies que s’han quedat fora de la llista provisional d’admesos, 52 no viuen a Gandia o no ho han acreditat. Gandia som una ciutat acollidora, a les nostres escoletes, quan hi ha places incorporem a tots els xiquets i xiquetes que les sol·liciten, visquen on visquen, però en una primera matriculació, és de justícia que els xiquets i xiquetes que viuen a la nostra ciutat tinguen preferència, la qual se certifica en l’obtenció de la puntuació de 10 punts al barem.
Una vegada explicades les xifres, em queda informar a les famílies que ara s’obri un període de consulta i reclamacions fins al dia 8 de maig; els dies 18 i 19 de maig es publicarà la primera llista “definitiva” a falta de formalitzar les matrícules, formalització que les famílies hauran de dur a terme entre els dies 20 i 25 de maig.
Podeu trobar tota la informació relativa al procés d’escolarització de la Xarxa Municipal d’Escoletes de Gandia a la web de l’Ajuntament de Gandia https://www.gandia.es Apartats: Àrees Municipals – Educació - Escoles infantils - escolarització.
Una vegada conclosa la fase de matrícula, instar a les famílies a tindre actius els telèfons i mails facilitats per tal que el personal del departament puga contactar-hi per tal d’oferir-los les places que vagen quedant vacants, que com ja he explicat en seran moltes, com cada any.
Gràcies a totes les famílies que han apostat per la Xarxa Municipal d’Escoletes de Gandia, tranquil·litat a les que encara no tenen una plaça i posar-me a mi mateixa i a tot el personal del Departament d’Educació (situat a Marques de Campo núm. 1-i amb telèfon 96 295 96 60 i mail educacio@gandia.org) a la disposició de les famílies per informar-les i acompanyar-les en este procés bonic, però de vegades estressant que suposa la incorporació a l’escola dels vostres menuts.
Com a conclusió final, voldria traslladar a la ciutadania el nostre compromís amb l’educació pública, i especialment amb el tram 0-3, que és el que gestionem directament des del nostre departament; l’aposta personal i municipal que esta regidora, el seu equip i l’Ajuntament de Gandia fa per esta Xarxa que ens estimem i en la que invertim el nostre esforç, il·lusió, dedicació constant i sobretot el nostre cor.
Una forta abraçada i espere trobar-vos prompte en la gran família educativa que formem la Xarxa d’Escoletes Municipals de Gandia.
