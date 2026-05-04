La cruz del Raval-Gerrería gana el Concurs de Creus de Maig de Oliva con un mensaje de paz

La cruz presentada por la Associació de Veïns Raval-Gerrería de Oliva fue la ganadora del XXIII Concurs de Creus de Maig 2026 de Oliva organizado por la comisión de Festes del Santíssim Crist de Sant Roc, el Ayuntamiento de Oliva y ACCO. El veredicto se dio a conocer el pasado viernes tras la novena en el interior del templo de Sant Roc tras la visita del jurado.

Ubicada, como todos los años, en el centro de la Plaça de Ganguis, se trata de una cruz en la que predominan los claveles y está culminada por gladiolos todos ellos de color naranja sobre una base que representa al mundo y en la que figura en el centro la palabra “Pau” que reclama la paralización de todas las guerras. Sus representantes recibieron el cheque de 200 euros y diploma conmemorativo.

Por su parte, el segundo premio de esta edición fue para la cruz realizada por los vecinos del Carrer Sant Llorenç. Sus representantes recibieron el cheque de 150 euros y el diploma conmemorativo.

La comisión de Festers de Sant Francesc 2026, que han plantado su cruz en la puerta de la iglesia parroquial de Sant Francesc d’Assís junto a la Raconada de les Ermites y la Nacional 332, se ha alzado con el tercer premio. Sus representantes recibieron el cheque de 100 euros y el diploma conmemorativo correspondiente.

Un total de dieciséis cruces participaron este año en este concurso. Todas las demás recibieron 50 euros en agradecimiento a su participación por parte de los organizadores. Se trata de las cruces de la Associació de Veïns del Barri de Sant Francesc, ubicada entre las carreteras de Pego y Dénia, la de la Associació de Veïns Raval-Gerreria en la fachada de la Ermita dels Sants Antonis, al Carrer l’Ermita, la de la Associació de Veïns del Pinet en el jardín del Carrer Sagrada Familia, la de la Associació de Veïns de les Platges d’Oliva ubicada en la Avinguda de la Mar Mediterrània, la de los vecinos del Carrer de la Puríssima de Oliva en la misma calle, la de la Associació Cultural Sant Doménec, en la Plaça de Sant Doménec, la de la Associació Veïnal i Cultural El Palau, en el carrer del Palau, la de vecinos del Carrer de Santa Anna en el carrer Santa Anna, la de los vecinos del Carrer Collado/ Serrans en el carrer Collado y la de la Filada Templares, ubicada en el carrer Literat Azorín número 8.

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Fuera de concurso estaban la de los Festers del Crist de Sant Roc en la Plaça de Sant Roc y la del Ayuntamiento de Oliva en la Plaça de l’Ajuntament. El concurso está organizado por los Festeros del Santíssim Crist de Sant Roc con la colaboración de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Oliva, encabezada por Álvaro Sánchez, y también por la Asociación de Comerciantes de Oliva (ACCO).