El escritor Manel Arcos presenta “L’eriçó més valent del món”, un cuento para niños ambientado en La Marjal de Pego-Oliva

La biblioteca de l’Envic de Oliva acogerá este jueves, a las 18:30 h, la presentación del libro “L’eriçó més valent del món”, del escritor de Oliva Manel Arcos y con ilustraciones de Lucia Pérez. El acto contará con una actuación especial de la actriz Marisa Costa, que realizará un cuentacuentos a los pequeños.

El cuento se lanzó a inicios del pasado mes de abril en la Trobada de les Valls d’Albaida y, desde entonces, ha recibido una gran acogida y cariño entre los niños. Según ha explicado Arcos, la historia se centra en Gael, un erizo simpático que enseñará a los pequeños una valiosa lección de vida, pues la valentía no se mide por el tamaño o la fuerza, sino por el corazón y la determinación por ayudar a los demás.

La historia está ambientada en la zona del marjal de Pego-Oliva y busca que los niños conozcan los personajes valencianos. “Yo le digo a los padres y los niños que en el libro encontrarán personajes valencianos que hablarán nuestra lengua. Ese es el mensaje que quiero transmitir”, explica.

Destaca que Gael– el protagonista– representa el esfuerzo, gratitud y generosidad. Espera que a los niños les guste la historia y sepan reconocer que, en la vida, es muy importante hacer amigos y ser generosos. “Porque puede ser que, en el camino, alguna vez tengas un problema y necesitas la ayuda de los demás. Ese es el mensaje que quiero que los niños aprendan con la lectura de este libro”, subraya.

Desde la aparición de los “samarucs” hasta las historias secundarias que aparecen en el libro, el autor no ha dudado en destacar que la escena que más le emociona es el final de la historia. En sus palabras, "la última página del libro es fundamental, básica para que los niños queden satisfechos y sepan entender el final de esta historia”.

Trayectoria

Arcos no ha dedicado toda su carrera a estas maravillosas creaciones. Él es periodista, escritor, e investigador, licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universitos de València. A lo largo de su trayectoria, ha publicado ensayos y poesías, pero decidió exprimir su talento y dedicarse a otros géneros como la narrativa infantil.

“Cuando escribo una historia, pienso cómo contarla”, subraya. Ha descrito que, por ejemplo, la tradicional imagen de un padre o una madre que le cuenta historias a sus hijos es una de las imágenes que le inspiran para dar rienda suelta a su imaginación y darles forma a sus cuentos.

Siempre le ha gustado contarle historias a su hijo y su inquietud creativa fue más allá, con la creación y narración de sus obras. No es el primer libro que escribe, ya que con esta última obra ya lleva seis publicaciones. Empezó esta pasión en el 2017 y en 2021 publicó una colección de adivinanzas valencianas. En el año 2024 lanzó dos libros más, entre ellos “El llop que volia ser l’amo del bosc” y, este año, presentará su última creación.

Para él, el erizo es un animal que desde pequeño ha observado y entendido como un ejemplar que transmite simpatía. Con esta figura, quería contar una historia que transmitiera generosidad, amistad y gratitud. Este animal también lo ha plasmado en sus creaciones poéticas– "El vol del silenci” y “Guardamar de la Safor” – para dar forma a una metáfora que representa el trabajo diario, el esfuerzo y el sacrificio.

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Según ha destacado, sus libros son creaciones fantásticas destinadas a un público infantil de tres a nueve años. Sus personajes son mágicos con habilidades y poderes y aclara que lo único que hace es recuperar la tradición literaria que para él es de especial valor.